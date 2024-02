Sheinbaum critica a INE por bonos para consejeros y multas a Morena

La candidata presidencial de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, criticó al Instituto Nacional Electoral (INE) por los bonos de más de 300 mil pesos que recibirán los consejeros electorales y por la multa arriba de los 61 millones que aplicó a Morena.

En entrevista durante su visita a San Luis Potosí, expresó que “no está bien” que los consejeros se hayan avalado una bonificación adicional, ya que los salarios que reciben son elevados y porque es una compensación que en otros trabajos, como el que realizan los jornaleros, se recibe.

“No está bien, no tienen por qué, los consejeros electorales tener un bono adicional a sus salarios, que de por sí ya son muy altos. A ver, los jornaleros agrícolas trabajan mucho y no tienen un bono especial por trabajar. Ellos (los consejeros) de por sí ganan mucho ,todos son recursos públicos, no tiene ninguna razón de ser y no me parece correcto”, declaró.

De igual forma se manifestó en contra de la multa que dio el INE y que ratificó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al partido guinda por no reportar los gastos totales que se hicieron durante el proceso interno con el que se eligió a quien abanderaría a la 4T en la contienda presidencial.

Tras mencionar que esto será impugnado, Sheinbaum Pardo llamó a que esta instancia de justicia electoral “actúe bien” y que “cuide lo que ya había hecho su resolución previa, que la tome en cuenta para las resoluciones posteriores y que no haya ahora la creación de una nueva jurisprudencia”.