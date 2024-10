Violencia en Guerrero y Guanajuato deja 19 muertos y 7 heridos; Sheinbaum descarta terrorismo

Los hechos violentos ocurridos ayer en Guerrero y Guanajuato, que incluyeron enfrentamientos y coches bomba, dejaron un saldo de 19 personas sin vida, 11 detenidos y siete heridos, lo cual no constituye actos de terrorismo, aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum fue cuestionada este viernes de la violencia en estas dos entidades durante su conferencia de prensa que se realiza en BCS.

No se puede catalogar como terrorismo y si quieren el martes, hoy lo vimos en la mañana y el martes informamos qué quiere decir terrorismo, qué quiere decir delincuencia organizada y estos hechos. Y ahí discutimos el tema si quieren del terrorismo, no es que no lo queramos plantear hoy