Sheinbaum se deslinda de espectaculares y llama a quienes la apoyan a ‘bajarlos’

La aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum, se deslindó de los espectaculares que hay en diversos estados del país para promoverla y se los atribuyó a “compañeros que nos quieren ayudar” , a quienes llamó a que los bajen.

Luego de que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que las “corcholatas” no hagan lo mismo que los “conservadores” para promoverse, en referencia a la aparición de espectaculares y otra publicidad gráfica, la exjefa de Gobierno dijo que comparte el llamado del mandatario.

“Tiene razón (Andrés Manuel López Obrador), yo voy a hacer un llamado para que se bajen los espectaculares; en nuestro caso son muchos compañeros en los estados que nos quieren ayudar y han subido espectaculares en los estados, pero vamos a hacer un llamado para que se bajen los espectaculares y sea más bien principalmente territorio”, dijo.

Al recorrer el mercado municipal de Ciudad del Carmen, en Campeche, señaló que desde hace tiempo pidió a quienes la respaldan en varias entidades que no difundan espectaculares, pero reiteró su solicitud “ahora públicamente”.

“Nosotros no los hemos pagado, no los hemos promovido, pero hay compañeros, compañeras que nos ayudan, que han subido espectaculares en algunos estados, en algún momento di una entrevista en alguna revista y ellos promovieron la revista, pero estoy de acuerdo que no sea a través de espectaculares”, declaró.

Respecto al documental “¿Quién es Claudia Sheinbaum?”, de Luis Mandoki, la exmandataria capitalina comentó que no lo ha visto, pero que sí concedió varias entrevistas, y dijo que es una asociación la que está revisando los términos legales para su exposición.

“Ni siquiera lo he visto completo cómo quedó y sé que esta asociación está viendo si es factible presentarlo”, mencionó.

