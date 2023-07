AMLO pide a 'corcholatas' evitar espectaculares; sugiere trabajo casa por casa

El Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a las “corcholatas” a evitar excesos de publicidad con la contratación de espectaculares y no hacer lo mismo que los conservadoras, pues eso no ayuda, y recomendó realizar trabajo casa por casa.

“Que no lo hagan, ojalá y no lo hagan, que no hagan lo mismo que llevan a cabo los conservadores, que no hagan lo mismo que está haciendo Claudio X. González, que no actúen igual”, exhortó

#ConferenciaPresidente | Martes 11 de julio de 2023 https://t.co/5PH92zoRoV — Gobierno de México (@GobiernoMX) July 11, 2023

Al pronunciarse en contra de los espectaculares, AMLO opinó que deben ser Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco, participantes en el proceso interno de Morena, quienes decidan si retiran los anuncios que no ayudan.

“Yo no estoy de acuerdo con el gasto de publicidad, el gasto excesivo de publicidad. Nosotros hacíamos trabajo casa por casa, yo empecé subiéndome a los camiones y entregando volantes”, explicó AMLO.

Pidió a los diversos candidatos no creer en publicistas que no tienen conocimiento de la realidad del país y del sentimiento del pueblo.

“No tienen conocimiento de las pasiones, los sentimientos del pueblo de México, no conocen esos publicistas México, no han ido a las comunidades, no han hablado con la gente, les falta recorrer el país, conocer el país, México es un mosaico cultural”, subrayó AMLO.

Ricardo Monreal solicitó a la dirigencia nacional de Morena atender el tema de los espectaculares excesivos de sus contrincantes, ya que se corre el riesgo de incurrir en violaciones a la ley electoral, además de incumplir con los acuerdos internos del proceso de “comportarse de manera austera, evitar el derroche en gastos publicitarios y propagandísticos”.