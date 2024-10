Claudia Sheinbaum expone error en notificación sobre suspensión de reforma judicial

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expuso esta mañana un error cometido relativo a la notificación que se envió a la Presidencia, respecto de la orden judicial que le instruyó bajar el decreto de la reforma para que jueces, ministros y magistrados sean electos en las urnas.

En conferencia de prensa, relató que ayer se recibió una nota en donde se indicó que la notificación estaba contenida en un código QR, que al ser escaneado aparece el mensaje que advierte que el enlace fue eliminado.

La situación, atendida por la consejera jurídica, Ernestina Godoy solicitó la intervención del notario 176 para que ratificara la situación, con la cual quedó asentado que la Presidencia aún no recibe la notificación oficial de la suspensión emitida por una jueza contra la reforma.

Llega una notificación a la consejería jurídica. Esa notificación de este juzgado, de la jueza, viene un texto y después dice, véase la notificación en este QR. Muy tecnológico, muy moderno. El QR ha sido eliminado. Entonces, ayer la consejería jurídica le pidió un notario, notario 176, para que certificara que el texto, el QR, no lleva a ningún lado. Que el QR no lleva a ningún lado. ¿Sí se entiende? O sea, ¿tanto quién estaban insistiendo con la notificación? La notificación viene en el QR y no lleva a ningún lado, o sea, no hay notificación. Entonces, llamó a un notario y dice, por favor, certifica que no han sido notificados, porque la notificación no dice nada