Sheinbaum lamenta asesinato de alcalde de Chilpancingo; FGR podría atraer caso

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como “lamentable” el asesinato del presidente municipal de Chilpancingo, Guerrero, Alejandro Arcos, ocurrido ayer y planteó la posibilidad de que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso.

Se están haciendo todas las investigaciones necesarias y se está colaborando con la Fiscalía del Estado y se está viendo si es necesario atraer el caso para la FGR para ver cuál fue el móvil CLAUDIA SHEINBAUM

El tema fue abordado durante la habitual reunión de seguridad que se sostiene cada mañana, junto al Gabinete involucrado, refirió la mandataria desde Palacio Nacional.

Sobre el lamentable suceso, hoy en la mañana se presentó el caso, se están haciendo las investigaciones necesarias para saber cuál fue el motivo y móvil y, por supuesto, hacer las detenciones correspondientes CLAUDIA SHEINBAUM

Aseguró que los detalles del caso serán proporcionados este martes, pues se tiene contemplada la presentación del Plan Nacional de Seguridad.

Confirmó que para la estrategia nacional habrá estados sobre los que se pondrá atención específica, dependiendo de la situación en la que se encuentran y en los que se aplicará mayor presencia, inteligencia e investigación de parte de las corporaciones de seguridad.

Respecto a Chilpancingo, descartó que se encuentre entre los municipios con focos rojos en materia de seguridad, pero lo ocurrido en la última semana con el asesinato de dos altos funcionarios locales que apenas habían asumido el cargo es algo por considerar.

“Chilpancingo el municipio no aparece dentro de los municipios de mayor número de homicidios, pero tiene esta situación en donde hace unos días asesinaron al responsable de seguridad y ahora al alcalde, no nos queremos adelantar hasta no tener toda la información, entonces está trabajando el Secretario de Seguridad, Defensa, Marina, justamente uno de los planteamientos que vamos a hacer mañana que lo hice en campaña es que queremos fortalecer el sistema de inteligencia e investigación”, mencionó.

