Claudia Sheinbaum: Si seguimos movilizándonos y haciendo conciencia, en Jalisco ganará la 4T

Con unidad, organización y la conformación de Comités de Defensa de la Transformación es como se puede llevar la Cuarta Transformación al estado de Jalisco y a todo México, aseguró Claudia Sheinbaum Pardo durante su visita a esa entidad, donde reconoció los logros del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Hay que formar Comités de Defensa de la Transformación, porque si formamos todos Comités y nos mantenemos unidos, si seguimos movilizándonos y haciendo conciencia estoy segura que en Jalisco va a ganar la Cuarta Transformación de la vida pública de México”, aseveró.

Reconoció a las y los jaliscienses que firmaron el Acuerdo de Unidad por la Transformación y recordó que el Humanismo Mexicano es el único camino para el beneficio de las y los mexicanos.

“Hoy está firmando el Acuerdo para la transformación para que México continúe por este camino que se ha trazado, hay muchos empresarios, intelectuales, artistas, médicos que dicen en todo México que ya no hay marcha atrás, el camino está trazado, el único camino de México es continuar con la honestidad, el humanismo, con la humildad por el beneficio para los mexicanos y mexicanas”, comentó.

Por su parte, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, reforzó la necesidad de que el pueblo debe organizarse y sumar a todas las personas de buena voluntad para garantizar que continúe la transformación del país.

“La voluntad de un solo hombre o una sola mujer no lo puede todo, pero la voluntad de todo un pueblo no hay nada ni nadie que la detenga y hoy la doctora Claudia Sheinbaum ha convocado a la ciudadanía, a la gente de buena voluntad que quiere que siga la transformación, que no quiere que siga el pasado”, explicó.

El Acuerdo de Unidad fue firmado por Gerardo Fernández Abarca, hijo de Vicente Fernández, empresario dedicado a la charrería y a la crianza de caballos pura sangre; Ringo Mendoza, luchador profesional de lucha libre con más de 5 campeonatos mundiales y actual entrenador de lucha libre del Consejo Mundial De Lucha Libre; David Bak Geller, doctor en filosofía, reconocido escritor autor de los múltiples libros; María Cecilia Santos, artista plástica invidente; el ingeniero Luis Miguel Sánchez Del Rio, presidente municipal de manzanilla de la paz por el partido Fuerza Social Por México; Irma “La Güerita” Sánchez, bicampeona mundial de boxeo; Cinthia Aguirre Lagarde, empresaria y Directora General De Grupo VCRJ y Elisa Cárdenas Ayala, académica e investigadora de la UDG.

También por; Germán Saúl Sánchez, medallista olímpico mexicano originario de Guadalajara, Jalisco; Armando Bojórquez Patrón, presidente de la Confederación De Organizaciones Turísticas De América Latina; Talien Elizabeth Corona Ojeda, investigadora especialista en historia del arte de jalisco de la segunda mitad del siglo XX; Mia Soumaya Guízar Camacho, directora y dueña de Green Grown Fresh Products, empacadora de aguacate a 9 países; Janeth “Cuisilla” Pérez, Campeona Mundial Femenil Peso Gallo De La Asociación Mundial De Boxeo; Rocío Aceves, fundadora y directora de la escuela “Literatura De La Memoria”; Luis Francisco Quirarte Bernáldez, presidente de la Cámara De La Industria Del Calzado De Jalisco; Alfonso Hernández Barrón, defensor de derechos humanos; René Calderón Bujdud, presidente Del Consejo De Administración Y Director General De Grupo RECAL y Juncal Solano, youtuber e influencer con más de 400 mil seguidores.

Así mismo por; Armando Gómez Martin Del Campo, director general adjunto de GIG; María Teresa Ortiz Magallón, presidenta y fundadora de Mujeres Empresarias De Impacto; Mario Martín Gutiérrez Treviño, vicepresidente de la Cámara Nacional De La Industria Del Vestido; Leonel De Jesús Mayorga Anaya, secretario general de la sección 16 del SNTE Jalisco; Lic Ramón González Portillo, coordinador de las secciones Del Sindicato Único De Trabajadores Electricistas De La República Mexicana (SUTERM); Iván Ilich González Contreras, del Sindicato Nacional De Trabajadores De La Educación; Juan Huerta Pérez, dirigente de la Confederación De Trabajadores De México (CTM), Gilberto Daniel Castillo García, dirigente estatal del Sindicato Del Seguro Social y el ingeniero Enrique Hernández De La Cerda, vinculación con Rectoría Universidad Panamericana Guadalajara.

Se unieron también; Roberto De Alba Macías, presidente del Consejo Agroalimentario De Jalisco (CAJ); José Alberto González Llamas, líder social y activista por los derechos de las personas con discapacidad; Sergio Octavio Rosales Aguayo, director del Tecnológico Nacional De México; Mateo López Valdovinos, director del Instituto Tecnológico De Ocotlán; María Isabel Becerra Rodríguez, directora del Instituto Tecnológico De Tlajomulco; Saúl Soltero, socio fundador de Grupo Brolan, agencia de marketing de influencers, conductor del “Nopal Times”; Pamela Ceballos, comunicóloga, abogada y youtuber, conductora de noticias “La Bandida”; la arquitecta Diana Carolina González Nieves, presidenta en el estado de jalisco de Mujeres Líderes Empoderando México; Dolores García Morales, Consejera Colegio De Notarios en Jalisco; Andrés Fábregas Puig, miembro del Sistema Nacional De Investigadores y el arquitecto Gerardo González Alonso, docente en la facultad de arquitectura Universidad De Guadalajara.

De igual manera por; Martín López Cedillo, ex diputado Local del PRI; Melanie Núñez Martínez, experta en salud mental de la niñez y prevención a la delincuencia; José Ángel Barajas Magallón, presidente De La Comunidad Empresarial; Sergio Orozco Oseguera, empresario hotelero y restaurantero; Germán Tinajero González, presidente estatal del Movimiento De Reivindicación (MOREMSS) de la educación superior en Jalisco; Enrique Orozco, secretario general del Sindicato De Empleados; Raúl Jiménez Pulido, dirigente De Sindicato Único De Trabajadores Automovilistas De Jalisco (SUTAJ); Rafael Yerena Zambrano, líder de la Confederación De Trabajadores De México (CTM) en Jalisco y Héctor Pizano Ramos, coordinador general jurídico de la Federación De Trabajadores De Jalisco.

A su vez; Nazario Ramírez, secretario de Acción Juvenil De La Federación De Trabajadores De Jalisco; Felipe Arechiga Gómez, del Sindicato Único De Trabajadores Auto Transportistas Conexos Y Similares De Puerto Vallarta, Jalisco; Rodrigo González Híjar, secretario de Acción Política De La Federación De Trabajadores De Jalisco; Ramon Federico Aviña Gutiérrez, secretario general del Sindicato De Trabajadores Del Autotransporte; Emyl González, conductor de “Pata Rajada News”; César Castro, conductor del programa en YouTube “El Político Del Pueblo”; Fernando Carmona, productor y conductor en YouTube del programa “El Defensor De La Verdad’’; Carlos Contreras, youtuber conocido como “El Grillero”; Marvin Lara conductor del programa en YouTube “El Poder Chairo”; Juan Flores Coronado, presidente del Comité Estatal De Sanidad Vegetal De Jalisco; Ramón Jiménez Gutiérrez, presidente del Comité Estatal De Sanidad Acuícola; José Luis Munguía Mora, gerente del Comité Estatal De Sanidad Vegetal De Jalisco; Carlos Limón, líder empresarial en el gremio de la cantera con alcance internacional; Salvador Quirarte, empresario deportivo, financiero, inmobiliario y comerciante; las administradoras de la panificadora “El Birotito”, Luz Osiris Haro Ortega y Claudia Ivette Alvarin Blas.

También; Ana Elizabeth Vega Flores, coordinadora general corporativo Octavio Paz; Osvaldo Gómez Dueñas, fundador de Unidos Con Los Guerreros A.C; Reyna Elizabeth Chávez Cuevas, directora y socia empresaria; Mauricio Leaño Gómez, secretario general de Ixtlahuacán De Los Membrillos; Bella Briyitt Suarez Velasco, empresaria; Adrián Jiménez Barba, presidente en Obra Precisa, S.A. De C.V; Oscar Alejandro Méndez Vázquez empresario de GDL Ingeniería Skateparks, S.A. De C.V; Atenedoro González Reynoso, director de la Asociación De Concierge De Occidente; Lorena Leyton Llamas, experta en administración y contabilidad; María Victoria Ávila Luna, directora de la escuela de idiomas Valley Language School; Luiza Martínez Almaraz, socia fundadora de Código Pi Consultoría y Servicios.

Por; Javier García González, secretario de administración de la SPR Campesinos Unidos De La Costa; Zulema Camacho Gudiño, profesora e investigadora; José Alejandro Avalos Suro; profesor de análisis económico Universidad De Guadalajara Tlajomulco; Raquel Gutiérrez Nájera, profesora e investigadora en materia ambiental; Adriana Siqueiros Baca, CEO de Psyche Marketing Político, José Rubén Romero Valencia, Salvador Romero Valencia empresarios de la rama alimenticia y entretenimiento; Oscar Guillermo Guzmán Castañeda, empresario productor de alimentos; Jorge Enrique Castro Luca, propietario restaurante Hablemos Del Asado SA De C.V. ; Andrés Álvarez Maxemin, ex presidente del Consejo Coordinador De Jóvenes Empresarios De Jalisco; Cinthia Aracely Aguirre Lagarde, fundadora de la empresa “Edificaciones Integrales Futura”; Lorenzo Ponce Arce, director general de Lonas Lorenzo y Máximo De La Torre Repetto, director de hotelera Los Tules.

Finalmente, Miguel Ángel Cruz González, abogado; Juan José Tamayo Dávalos, del Instituto México Americano De Cultura A.C.; Carlos Alberto Briseño Becerra, ex diputado de Jalisco, por el PRI; Juan Roberto Alejandro Gómez Molina, socio fundador Fundación Alejandro Ramos; María Olimpia Limón, presidenta De Jalisco De Presidentas Mx; Luis Alberto Limón, joven empresario; Antonio Lugo Morales, ex delegado del PRI; Enrique Antonio Orozco Castro, Abogado; Jorge Enrique Castro Luca, propietario restaurante Hablemos Del Asado Sa De Cv; Alfredo Anaya Orozco, empresario y político mexicano; José Miguel Ángel Van Dick Puga, titular del Órgano De Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán Del Instituto Mexicano Del Seguro Social; Gerónimo Corona, cónsul de la República De Uruguay, así como Rosa Lina Padilla Barocio.

