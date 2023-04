SICT va por meta de 415 caminos en 2024

Jorge Nuño Lara, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, aseguró que para junio del 2024 estiman cumplir la meta de construir 415 caminos, con lo que se duplicó el objetivo original de 199.

Al acompañar al Presidente Andrés Manuel López Obrador en la inauguración de caminos y supervisión del Programa Nacional de Caminos de Mano de Obra, en Oaxaca, destacó que la inversión para concluir será de cuatro mil 165 millones de pesos.

“Empezamos con una meta de apenas 199 caminos y ahorita estamos construyendo y planteándonos la meta de 415, más del doble, y estimamos concluir la totalidad de los trabajos antes de junio, para lograr la meta de cuatro mil 165 millones de pesos. Con esto, Presidente, demostramos, como usted dice, que la modernidad puede ser forjada desde abajo, sin excluir a nadie, y que el desarrollo no tiene porque ser contrario a la justicia social”, expuso.

El titular de la SICT destacó que, en el sexenio, se extenderán cuatro mil 165 kilómetros de caminos, equivalentes a recorrer el país desde Chetumal, Quintana Roo, a Tijuana, Baja California, para beneficio de dos millones de habitantes.

. Gráfico: La Razón de México

Indicó que los trabajos generarán 72 mil empleos directos y 287 mil indirectos, y la inversión total será de 18 mil 923 millones de pesos.

Explicó que, en el caso particular de Oaxaca, la meta es terminar 222 caminos con una inversión de más de 13 mil 800 millones de pesos, para lograr una meta de tres mil 117 kilómetros, en beneficio de 777 mil habitantes, y la creación de 65 mil empleos directos y 259 mil indirectos.

“Hemos logrado terminar 141 caminos, con una inversión de nueve mil 698 millones de pesos; ahora, en el 2023, estamos construyendo 50 caminos con una inversión de dos mil 670 millones de pesos; el 2024 será un reto para poder terminar, antes de junio, 31 caminos con una inversión de mil 443 millones de pesos, eso es por lo que toca al estado de Oaxaca.

“Todas las regiones de Oaxaca han tenido un camino y estaremos garantizando que todas las cabeceras municipales cuenten al menos con un camino de acceso; tenemos 141 caminos concluidos, 50 por delante, seis especiales que estamos atendiendo y los que estaremos atendiendo hacia el 2024 y este año”, expuso.

Nuño resaltó que, después del éxito de Oaxaca, se implementó este programa en nueve estados más, con 193 caminos, con una inversión de cinco mil 112 millones de pesos, para poder construir mil 48 kilómetros de caminos de mano de obra, con 1.3 millones de habitantes beneficiados, generando siete mil empleos directos.

. Gráfico: La Razón de México

Carretera Oaxaca-Puerto Escondido, lista en julio

El Presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó que falta poco para concluir la carretera Oaxaca-Puerto Escondido, que permitirá reducir los tiempos de traslado de seis horas a dos horas y media.

A través de sus redes sociales compartió un video del recorrido que realizó desde un helicóptero durante su estancia en el estado, en el que se observan las obras carreteras.

El jefe del Ejecutivo federal explicó que está pendiente la realización de un puente y la pavimentación de 12 kilómetros de camino para concluir y poder hacer la inauguración de la carretera el próximo mes de julio.

Además, en el mensaje con el que acompañó el video expresó su confianza en que junto con la conclusión de las obras puedan contribuir a la solución de los problemas agrarios de la región.

“¡Ya falta poco! Un puente grande y 12 kilómetros de pavimento para terminar la carretera Oaxaca-Puerto Escondido. En lugar de seis horas de traslado se harán 2.5. La inauguraremos en julio de este año. Ojalá también, para entonces, podamos resolver el antiguo problema agrario entre Sola de Vega y San Vicente Coatlán y lograr la paz”, compartió.

Antes, en el evento que sostuvo en el estado para supervisar las obras, López Obrador también se comprometió con el presidente municipal de San Pedro Coxcaltepec Cántaros, Eleazar García Jiménez, para apoyar la construcción de una presa que confió en que pueda concluirse antes de que concluya su sexenio.

“Cuando tengan el proyecto ustedes van a manejar el fondo, yo les voy a enviar los recursos, porque, así como hicieron el camino que hagan la presa, hacemos ese compromiso, no estén pensando en una obra muy grande, porque si no, no nos va a dar tiempo, pero sí para lo que necesitan”, expresó el mandatario.