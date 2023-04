'¡Ya falta poco!': AMLO prevé inaugurar carretera Oaxaca-Puerto Escondido en julio

El presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó que falta poco para concluir la carretera Oaxaca-Puerto Escondido que permitirá reducir los tiempos de traslado de seis horas a dos horas y media.

A través de sus redes sociales compartió un video del recorrido que realizó desde un helicóptero durante su estancia en el estado, en el que se observan las obras carreteras.

El mandatario federal explicó que está pendiente la realización de un puente y la pavimentación de 12 kilómetros de camino para concluir y poder hacer la inauguración de la carretera el próximo mes de julio.

¡Ya falta poco! Un puente grande y 12 km de pavimento para terminar la carretera Oaxaca-Puerto Escondido. En lugar de 6 horas de traslado se harán 2.5. La inauguraremos en julio de este año. Ojalá también, para entonces, podamos resolver el antiguo problema agrario entre Sola de… pic.twitter.com/p27KHYMOcV — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 16, 2023

Además, en el mensaje con el que acompañó el video expresó su confianza en que junto con la conclusión de las obras puedan contribuir a la solución de los problemas agrarios de la región.

“¡Ya falta poco! Un puente grande y 12 km de pavimento para terminar la carretera Oaxaca-Puerto Escondido. En lugar de 6 horas de traslado se harán 2.5. La inauguraremos en julio de este año. Ojalá también, para entonces, podamos resolver el antiguo problema agrario entre Sola de Vega y San Vicente Coatlán y lograr la paz”, compartió.

Antes, en el evento que sostuvo en el estado para supervisar obras, López Obrador también se comprometió con el presidente municipal de San Pedro Coxcaltepec Cántaros, Eleazar García Jiménez, para apoyar la construcción de una presa que confió en que pueda concluirse antes de que concluya su sexenio.

“Cuando tengan el proyecto ustedes van a manejar el fondo, yo les voy a enviar los recursos, porque así como hicieron el camino que hagan la presa, hacemos ese compromiso, no estén pensando en una obra muy grande, porque, si no, no nos va a dar tiempo, pero sí para lo que necesitan y ya me imagino qué es lo que están proponiendo”, expresó.

Leo