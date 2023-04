VIDEO. “Abuelitos” conmueven al internet por sacar “los prohibidos” bailando con Depeche Mode

“All I’ve ever needed is here in my arms…!”. La buena música trasciende generaciones, no importa si se trata de las más jóvenes o las más antañas. Las canciones que hacen historia unen a viejas y nuevas almas para cantar y bailar al unísono. Tal es el caso de un grupo que, sin importar el tiempo, siempre sonará en nuestros radios: Depeche Mode.

Así quedó demostrado en un video que circuló en redes sociales, en el cual se mira a un grupo de jóvenes tocar una versión en clave de rock del clásico británico, mientras la disfruta un público de lo menos esperado: un grupo de “abuelitos” quienes la bailan apasionadamente .

En TikTok, el usuario Alejandro González Hernández, quien se dedica a recopilar momentos destacados en los cuales la música mueve a la gente, expandió su catálogo con la grabación de un grupo de gente disfrutando de un tema que, actualmente, se ha vuelto a poner de moda.

De esta forma, en el material, se mira a un grupo de señores de la tercera edad —y uno que otro jovenzuelo— sacar los “pasos prohibidos” al ritmo de “Enjoy the Silence”, cerca de la Alameda Central, con dirección al Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México.

El video, que cuenta con más de 44 mil reacciones en TikTok, generó reacciones alegres entre los internautas. Algunos manifestaron admiración por los bailarines, pues dijeron que muestran la alegría de “vivir al máximo, sin miedo a nada”; otros refirieron que, de esta forma, se visualizan en algunos años.

Uno más, comparó a una mujer de la pista con Dave Gahan, vocalista de Depeche Mode, y una usuaria más, finalmente, refirió que, a sus 50 años, lucirá de esa forma en los conciertos que el grupo dará en Sudamérica y México durante la segunda mitad del año.

Depeche Mode se presentará los días 21, 23 y 25 de septiembre en el Foro Sol de la Ciudad de México para presentar su más reciente producción ‘Memento Mori’.

Síguenos en Google News.

AM