Sigue rugiendo Don Goyo; vuelven menores a aulas

El volcán Popocatépetl incrementó su actividad durante la noche de este viernes, luego de una jornada de aparente tranquilidad.

Alrededor de las 9:30 horas se presentó una explosión de mediana intensidad, aunque Protección Civil de Puebla dijo que como resultado hubo una columna de humo y ceniza que podría desplazarse hacia el Valle de Atlixco y Matamoros, así como a los estados de Morelos y México.

El Semáforo de alerta volcánica se mantiene en amarillo fase 3, que no implica una emergencia, pero sí advierte extremar precauciones ante un posible aumento en la actividad del coloso.

La Coordinadora Nacional de Protección Civil (CNPC) señaló que se mantendrán atentos a la evolución de la actividad volcánica con monitoreo permanente del volcán las 24 horas del día.

Esto, sucede luego de que durante la tarde del viernes, la actividad de Don Goyo no mostró incremento ya que, reportes del CNCP detallaron precisaron que no sólo no se habían reportado explosiones, sino que también se registró una leve presencia de material volcánico y un bajo contenido de ceniza.

La CNCP recomendó a la población, seguir las instrucciones de las autoridades y evitar acercarse a la zona por el riesgo que representa la expulsión de materiales.

De acuerdo a la dependencia federal el escenario más probable a corto plazo es que continúe una actividad similar a la presentada recientemente, caracterizada por la ocurrencia de tremor de alta frecuencia y amplitud variable; algunas explosiones de tamaño menor a moderado y ocasionalmente grandes.

También se puede esperar emisiones de ceniza que posiblemente alcancen poblaciones más lejanas de lo ya observado, así como expulsión de fragmentos incandescentes dentro del radio de exclusión de 12 kilómetros.

Anuncian regreso a clases en Puebla. A partir del 29 de mayo 40 municipios de Puebla que se encontraban en clases a distancia, regresarán a la presencialidad, luego de que la actividad del volcán disminuyera.

“Nos estamos preparando para un regreso a clases el lunes 29 de mayo, pero estaremos alerta ante la actividad del volcán Popocatépetl”, dijo el gobernador del estado de Puebla, Sergio Salomón

en redes sociales.