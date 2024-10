Sindicatos deben renovarse, afirma lideresa de la CAT

María de Jesús Rodríguez Vázquez, tomó protesta como dirigente general de la Confederación Auténtica de Trabajadores de México (CAT), la lideresa se abrió paso entre decenas de solicitudes de hombres que en lo general siempre han liderado el sindicalismo en México, señaló y dijo que reconoce que los sindicatos deben renovarse y espera que, en el gobierno de Claudia Sheinbaum, las mujeres sindicalistas puedan tener diálogos con la mandataria para ser tomadas en cuenta.

Dijo que son varios los temas en que los sindicatos deberían involucrarse por el bien del tejido laboral, tal es el caso de la reforma de las 40 horas. “En la discusión para disminuir de 48 a 40 horas la jornada semanal de trabajo en México, es vital la perspectiva de los sindicatos y la mano de la mujer será vital, ya que de ahí vienen temas como igualdad, cuidados de las cuidadoras y un sinfín de cosas que así como en otras reformas laborales de los últimos años, los sindicatos han tenido un rol menguante”, señaló.

Reconoció que “es tiempo de mujeres”, y se dijo satisfecha por representar a los trabajadores; aseguró que abrirse paso en el sindicalismo siendo mujer no es fácil, como no lo es en muchos sentidos y consideró que hacen falta políticas que logren realmente una igualdad sustantiva.

La originaria de Veracruz tomó protesta este miércoles, en un reconocido hotel de esta ciudad donde previo a su evento platicó con La Razón y señaló que las mujeres sindicalistas demandan más espacios, pues actualmente hay unas 167 líderes mujeres entre sindicatos nacionales, estatales y municipales. “Los hombres son los que lideran las centrales obreras en este país, de este número de agremiados que traemos nosotros llegamos en medio del apoyo de muchos de esos varones, pero la igualdad sustancial no llega aún”, señaló.

La dirigente dijo que no es que las mujeres no quieran liderar, “no es que no puedan, es que si tú le das a elegir a una mujer entre su carrera como profesionista, como lideresa, como médico, como dirigente de lo que sea preferirán siempre su naturaleza de cuidadora; y cada que vas ascendiendo tienes más responsabilidades”, acotó.