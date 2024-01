SRE busca contrarrestar “narrativa electorera”

La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alicia Bárcena, llamó a embajadores y cónsules de México acreditados en el mundo a asumir la misión de contrarrestar la “narrativa electorera” al mostrar la realidad del país, donde hay una democracia sana, robusta, estable y predecible.

En su mensaje inaugural de la XXXV Reunión de Embajadores y Cónsules en la sede de la SRE, destacó que México y Estados Unidos tendrán un momento complejo porque coincide con la renovación de la Presidencia en ambas naciones, por lo que nuestro país apostará a vencer a “los mercaderes del miedo”.

Opinó que va a ser difícil y complejo el panorama político este 2024 para ambas naciones, que ojalá no se reduzca a un duelo de estridencias, “y que podamos vencer a los mercaderes del miedo, los que apuestan al aplauso fácil sirviéndose de la xenofobia, del racismo, de la discriminación, los oportunistas de la ignorancia, que a cada dificultad imputan siempre la responsabilidad a otros”.

Agregó: “Somos profesionales, no somos delincuentes, no somos víctimas tampoco, somos profesionales que luchamos, gente de muchísima lucha, no todos profesionales muchas veces, pero que podemos realmente cambiar esta narrativa electorera para suplirla con evidencias, con realidades de lo que es México hoy”.

Hizo un llamado a acelerar el proceso para que los connacionales puedan obtener su credencial de elector y, con ello, participar en la elección más importante de la historia, que será en junio próximo, donde por primera vez se tendrá voto presencial en 23 sedes en el exterior: “México tiene una democracia sana, estable, robusta y predecible. 2024 va a tener unas elecciones históricas”.

Al asegurar que nuestro país sí tiene estrategia migratoria, la canciller señaló que suman más de 140 mil solicitudes de asilo, la tercer cifra más alta a nivel mundial sólo detrás de Alemania y de Estados Unidos.

“Hemos encontrado desafíos enormes, por ejemplo, el número de solicitudes de asilo en México es el mayor después de Alemania y Estados Unidos a nivel global. Tenemos 140 mil solicitudes de condición de refugiados”, afirmó.

Bárcena Ibarra explicó que este problema es bastante complejo porque muchas personas que buscan refugio en México no necesariamente califican para tal condición.

“Uno de los desafíos más grandes que hemos tenido es cómo logramos diferenciar entre aquellos que realmente tienen un miedo creíble y se les debe otorgar el asilo, y cuáles están buscando oportunidades económicas”, subrayó.

La canciller resaltó que la mayoría de personas que buscan llegar a Estados Unidos son venezolanos, colombianos, ecuatorianos, haitianos, guatemaltecos e, incluso, africanos.

Remarcó que el país cuenta con un plan de migración, pese a las voces que señalan que no existe tal: “Mucha gente dice (que México) no tiene estrategia de migración. No, México sí tiene estrategia de migración”.

Detalló que la estrategia se desarrolla en dos niveles: apoyando a los mexicanos en el exterior, y gestionando el tráfico, destino y retorno de los migrantes que pasan por el territorio. “Es un fenómeno mundial, pero nosotros creo que hemos estado poniendo muchos esfuerzos para encontrar las soluciones”.