Diferencias entre Norma Piña y Lenia Batres se reavivan; discuten por uso de 'calificativos' en SCJN

En la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este jueves se registró una discusión entre la ministra presidenta, Norma Lucía Piña y la ministra Lenia Batres, por calificar de "absurdas" las interpretaciones de los ministros.

El empantanamiento comenzó en medio de la discusión de una controversia constitucional. Al momento de la votación, hizo falta un sufragio para alcanzar la mayoría calificada de ocho. El ministro Alfredo Ortiz Mena, propuso invalidar dicha controversia con seis votos, como lo indica la recién aprobada reforma judicial.

Ante la propuesta, varios ministros dijeron que 6 va a ser mayoría calificada, pero cuando haya elección y sean solo 9 ministros en el pleno (como dice la reforma); y dijeron, hay que seguir funcionando como lo han hecho hasta ahora, con mayoría calificada de 8.

La ministra Lenia Batres, dijo que era "absurdo" invalidar con 6 votos, cuando ya han estado funcionando con 11 ministros y mayoría calificada de 8. Tras los señalamientos, el ministro Luis María Aguilar se quejó del uso de la palabra absurdo y pidió no usar descalificaciones.

A lo anterior, la ministra presidenta de la SCJN, Piña Hernández, recomendó a la ministra Batres abstenerse de usar este tipo de palabras, pues aseguró: "Para que no se vuelva un diálogo, y gracias por centrar la litis, porque nos podríamos pasar innecesariamente sobre ese punto. Gracias, ministro Pardo. La ministra Lenia dijo que era 'absurdo', y yo sí voy a pedir que no se utilice ese tipo de adjetivos en este pleno, que los que hubieran votado porque siguieran existiendo las salas ahora sostendrían que fueran seis votos”, dijo la ministra presidenta de la corte.

🗳️📌NORMA PIÑA PIDE A LENIA NO OFENDER A SUS COLEGAS



Norma Piña pide evitar el uso de términos como "absurdo" en el pleno.



Batres había calificado como tal la interpretación de algunos ministros sobre los votos necesarios para la mayoría calificada.



Piña no solo corrige el… pic.twitter.com/QSFpovatDS — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) October 10, 2024

Batres Guadarrama no se quedó callada y respondió así a la ministra presidenta: “No sé bajo qué regla usted me pueda reconvenir a no utilizar la palabra absurdo. Me parece que es inadecuado y sí tendríamos que ponernos de acuerdo muy bien en cuáles son los límites de la libertad de expresión argumentativa que tenemos las y los ministros".

Insistió que hay "un límite obvio, y es no faltarnos al respeto personalmente, pero creo que no existe forma de contenernos, o que usted nos contenga, respecto a las palabras que utilicemos respecto de nuestra argumentación. Yo insistiría en que me parecería absurdo, lo sostengo, lo reitero; que en una parte sí adoptemos un método interpretativo, porque me parece que es importante”, respondió la “ministra del pueblo”.

Los ministros de la Corte, al final no definieron si la mayoría calificada sería de ocho integrantes del pleno, como hasta ahora; o con seis, como lo establece la reforma judicial. Sin embargo, la ministra presidenta aclaró: "si usted considera que es libertad de expresión hacerlo, no hay ningún problema. O sea, usted puede seguirse expresando como quiera. Respetuosamente siempre, ministra”, expresó Piña Hernández.

LMCT