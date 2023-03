Suprema Corte de Justicia de la Nación admite otros 30 recursos contra Plan B electoral.

Alberto Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), admitió a trámite 30 controversias constitucionales más en contra de las reformas a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, mismas que están consideradas como la primera etapa del Plan B electoral.

Asimismo, el ministro de la SCJN negó en todos los casos la suspensión del acto reclamado.

Dichos juicios constitucionales tuvieron promoción por municipios donde gobierna el PAN y el PRI, debido a que consideran que los cambios en dichas leyes vulneran su autonomía, al ordenar que no puedan destinar más de 0.1 por ciento de su presupuesto para gastos de comunicación social.

te puede interesar Microsismo CDMX. Se registra temblor de magnitud 1.4 en La Magdalena Contreras

Los municipios pidieron la suspensión del acto reclamado, por lo que el ministro les negó la medida cautelar al considerar que no hay ningún derecho humano vulnerado, que requiera la protección inmediata de la SCJN.

“Una razón adicional para negar la suspensión solicitada, consiste en que la parte actora tampoco hace referencia a algún acto concreto, individualizado o particular de los preceptos cuestionados respecto del cual pudiera ser procedente la medida cautelar. Sino que lo que efectivamente pretende es la suspensión de las disposiciones generales combatidas para que no se ejecuten; consecuentemente, sin prejuzgar respecto del fondo del asunto, no es de concederse la medida cautelar solicitada”, refirió el ministro.

JVR