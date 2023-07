Suspenden a encargados de cuidado del hospital del IMSS

El IMSS anunció que separó del cargo a los funcionarios encargados de la conservación y el mantenimiento del Hospital No. 18 en Playa del Carmen, Quintana Roo, aunque no precisó el número exacto, en tanto se realizan las investigaciones y se deslindan responsabilidades por la muerte de la pequeña Aitana, de seis años, fallecida atrapada en el elevador de ese nosocomio.

Además, presentó una denuncia penal en contra de Soluciones Integrales de Transportación Vertical en México (Sitravem), encargada del mantenimiento de los elevadores, “y personas que resulten responsables” de la muerte de la menor.

Por separado, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo dejó en libertad a Víctor “F”, el camillero que trasladaba a la menor, “por considerar que en los hechos que se investigan, hasta este momento no le resulta responsabilidad penal”.

El fiscal Interino, Raciel López Salazar, señaló que se continúa con las investigaciones respecto a los encargados de supervisar la conservación y mantenimiento de los elevadores, así como a la empresa que fue contratada por el IMSS.

Dijo que continúan las entrevistas con el personal del hospital y con la recopilación de testimonios, análisis de evidencias como material fotográfico, así como videograbaciones, bitácoras y contratos, entre otros, a fin de esclarecer las causas que originaron este trágico evento.

Horas antes de su liberación, el camillero se había pronunciado a través de un video que fue difundido en redes sociales, en donde se asumió como “víctima” y aseguró que intentó salvar a la menor.

“A mí no me importa hoy aceptar una culpa que no es mía, porque también fui víctima, también quedé encerrado y salí por un pin... agujero que estaba cab... Todavía intenté rescatar a la bebé y lo intenté hacer porque al final de cuentas todos somos padres, o la mayoría, tiene la edad de mi hijo menor. No se vale que sigan ensuciando mi nombre”, señaló.

Mientras tanto, el cuerpo de Aitana fue trasladadola tarde de ayer al municipio de Tinum, Yucatán, del cual era originaria, para ser velada y enterrada por sus familiares y amigos.