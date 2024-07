Tlalpan dice no a la tala de Six Flags

Con la novedad de que la alcaldía de Tlalpan, que encabeza la panista Alfa González, salió a pronunciarse contra la pretendida tala de 151 árboles por parte de Six Flags para construir un nuevo juego. La posición de la alcaldía ha sido, nos comentan, la de arropar a los vecinos. “No a la tala innecesaria de árboles, somos congruentes con nuestra política en materia medioambiental, Tlalpan es Ciudad Árbol”, señaló Alfa luego de que su administración diera cuenta de un posicionamiento en el que se cuestiona que el parque no se acercó a consultar a la alcaldía; se rechaza la consulta vecinal por ser parcial y poco clara además (no pregunta a los tlalpenses si están dispuestos a perder bosque); se advierte que el proyecto provoca un severo daño ambiental; se lamenta que se privilegie un interés particular y se pide a Medio Ambiente y al parque reconsiderar. Ahí el dato.