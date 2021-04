"No nos acabamos de inventar"

La candidata de Morena a la gubernatura en el estado de Campeche, Layda Sansores San Román (LSSR), se comprometió a concretar un programa de 15 puntos con tolerancia cero a la corrupción, porque Campeche se ha convertido “en un criadero”.

En entrevista con La Razón aseguró que en caso de ganar las elecciones del próximo 6 de junio, va a promover un gobierno que en todas sus oficinas tenga la capacidad de atender las demandas de las mujeres, como se lleva a cabo en países como España, sin focalizarlo en un instituto o secretaría.

P: ¿Hasta dónde va a llegar a sancionar actos de corrupción en caso de ganar las elecciones?

LSSR: Mira, nosotros vamos a ir sin límites, en verdad que no me tocaré el corazón, ya sé que son procesos e investigaciones, en fin, pero nosotros insistiremos en que realmente se castigue a los responsables de los ilícitos para devolver al pueblo lo robado, esto le gusta mucho a la gente, porque el saqueo ha sido desmedido; vamos con un programa de campaña enfocado en 15 puntos con cero tolerancia cero a la corrupción, porque el gobierno de Campeche se ha convertido en un criadero de corruptos, esa es la realidad, y ha lastimado hasta el tuétano al estado porque más de la mitad de los recursos se manejan con opacidad entre unas cuantas familias.

P: ¿Cuáles son sus propuestas para reactivar a la entidad?

LSSR: Vamos a impulsar la reactivación económica a través de un plan emergente para afrontar los estragos que nos dejó la pandemia, por lo que los que perdieron su changarrito o su negocio, son los que tendrán prioridad porque tienen mucho que aportar al estado y que no debemos desperdiciar; estamos trabajando con los empresarios de manera muy cercana, queremos que sean nuestros aliados porque son ellos, los pequeños, medianos y grandes empresarios los que hacen las inversiones y los que también generan los empleos, que es la mayor bendición aquí en Campeche, y más porque en los últimos diez años y principalmente en el gobierno de Alejandro Moreno, no se creó una sola fuente de trabajo, esto es dramático y es una de las peticiones más sentidas.

P: ¿En estas acciones habrá coordinación con el Gobierno federal?

LSSR: La reactivación económica la vamos a impulsar por distintas vías: hay que crear infraestructura, eso es indispensable, el Tren Maya, es un detonador reactivar, hay que combinarlo con un puerto que no se está usando a todo lo que puede dar, hay que conjuntarlo, y también con mejores calles y carreteras, lo que esté en nosotros gestionar, por eso es muy importante tener una buena relación con el Gobierno federal y contar con la protección de un Presidente que quiere tanto a Campeche, y que lo ha demostrado de muchas maneras y con quien tenemos enormes y profundas coincidencias, entonces creo que esta reactivación económica. Duele y lastima ver un Campeche así, no merecemos esto.

Está muy desarticulado el sistema de Salud, principalmente por actos de corrupción en la compra de medicinas... la infraestructura hospitalaria es sólo un elefante blanco, vamos a echar a andar lo que han dejado a medias

P: La pandemia mostró las carencias en infraestructura hospitalaria…

LSSR: La Salud será otro punto fundamental, está muy desarticulado el sistema, principalmente por actos de corrupción en la compra de medicinas, nosotros nos encargaremos de que todas las personas que necesiten atención de primer nivel, un 82 por ciento de los ciudadanos, puedan acceder a la medicina que necesitan, porque si no la hay en un hospital, habrá un lugar en específico en donde sí, porque no es posible que haya gente llorando con su receta en la mano sin respuesta. La infraestructura hospitalaria, es sólo un elefante blanco, vamos a echar a andar los que han dejado a medias, o remodelando los que están abandonados.

P: Usted ha mencionado que contará con un gabinete con paridad de género

LSSR: Un 50 por ciento de las mujeres estarán en mi gabinete en los puestos de decisión, queremos que sean emprendedoras, no solamente estarán en la burocracia, además de buscar la incorporación los jóvenes dentro de nuestro programa, quienes en lugar de participar, se escapaban de esta sociedad, y era un sangrado porque el estado terminaba por desterrar a sus hijos, eran los que se iban y no volvían para aportar lo aprendido; actualmente hay mucho chico capaz que no tiene trabajo.

P: Y en cuanto a programas para apoyar a las mujeres

LSSR: Para mí un programa es que tienes que trabajar de manera transversal el problema de las mujeres, no es el Instituto de la Mujer, ni con una secretaría, puedes aislarlo, tiene que ser como está en España, en donde todas las oficinas están capacitadas para atenderlas, además de que vamos a tener un juzgado o tribunal por así llamarlo exclusivamente para que la mujer acuda cuando hay estos casos de agresión, que tenga todo el apoyo, como lo promovimos con casas de apoyo en la Ciudad de México, aquí no existe, y también otorgarles crédito, sin que haya usura y los apoyos se den en cascada para lograr la igualdad.

P: ¿Usted va a las urnas contra dos o más candidatos reales?

LSSR: En sí son siete, pero sólo una verdadera, esa es la realidad, y uno de los que busca más el empate en el hoyo, es el candidato de esta alianza que nada más de oírla provoca a ellos una fuerte urticaria, como es esa alianza la de prianperredé, y la otra, es la de Movimiento Ciudadano, en la que también él es hijo de Alito Moreno, quien aún sigue manejando los hilos para tratar de ganar a través del fraude la elección, pero hoy tenemos mucha gente que está sumándose, incluidos unos 500 trabajadores del gobierno estatal, que para ellos es muy arriesgado, pero el hartazgo es enorme y saben que vamos a ganar.

Durante los actos de campaña hasta se me olvida pedir el voto porque es tanto el dolor de los que tengo enfrente que empiezo a pensar qué podemos hacer desde ya por ellos

P: En caso de ganar, ¿qué tipo de gobierno va a encabezar?

LSSR: Nosotros no nos acabamos de inventar, venimos de una lucha de más de 24 años al lado de ya sabes quién, y bueno, tengo una trayectoria más larga, pero esta cercanía es la que mejor me ha hecho sentir para poder servir a la gente, esto me ha hecho crecer y ser tú misma para entender la política para servirla con amor y pasión.

“Uno tiene que entender, me pongo en los zapatos de las personas que tienen tantas carencias que, a veces, durante los actos de campaña hasta se me olvida pedir el voto, porque es tanto el dolor de los que tengo enfrente que empiezo a pensar qué podemos hacer desde ya por ellos, todos juntos para emprender esta tarea titánica, que no sea una secta Morena, sino un movimiento abierto en el que estén porque entre todos tendremos que reconstruir este estado que ha sido azotado con el látigo de la indiferencia por los gobernantes.

P: Entonces, ¿las condiciones son distintas para que usted busque llegar a la gubernatura de su entidad?

LSSR: Sí, sin duda son distintas las condiciones, pero no por nosotros, sino porque las del gobierno son peores, son mapaches irredentos que no tienen remedio y en su desesperación han contratado a varios expertos en campañas electorales, pero ahora me dicen que ya no les quieren pagar, porque creyeron que esto iba a ser como mágico, pero yo aprendí del maestro (el Presidente Andrés Manuel López Obrador) que nos ha enseñado a tantos que finalmente, para ganarles a las mafias, con una estrategia infalible que se llama pueblo y con él estamos trabajando, será el que decida porque cuando sale a las calles, no hay manera de derrotarlo y el fraude tiene un límite. En Campeche, somos conocidos como los hijos del aguante, pero esto se acabó, vamos por lo que es nuestro.