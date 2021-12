Descentralización lenta: sólo 5 de 32 dependencias con avances

La descentralización del Gobierno de México se mantiene como uno de los pendientes del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que involucra a 13 secretarías y 19 entidades gubernamentales, en las que cinco dependencias llevan avances parciales y sólo una ha completado su traspaso.

La Razón solicitó a la Secretaría Técnica del Gabinete de la Presidencia de la República el proceso de desconcentración, por lo que en su respuesta del 24 de noviembre de 2021, vía transparencia, detalló que de 13 secretarías, solamente Energía y Cultura se han reubicado parcialmente, en Villahermosa, Tabasco, y Tlaxcala, Tlaxcala, respectivamente.

Sin embargo, hay 11 secretarías que “no se han reubicado”: Bienestar, Oaxaca, Oaxaca; Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Ciudad Obregón, Sonora; Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Pachuca, Hidalgo; Educación Pública (SEP), Puebla, Puebla; Economía, Monterrey, Nuevo León; Función Pública (SFP) Querétaro, Querétaro; Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SCT), San Luis Potosí; Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Mérida, Yucatán; Salud, Acapulco, Guerrero; Trabajo y Protección Social, León, Guanajuato, y Turismo, Chetumal, Quintana Roo.

En tanto que en otras 19 entidades, se han llevado a cabo traspasos en cuatro: la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ya “se reubicó parcialmente” en Xalapa, Veracruz, lo mismo que la estructura prevista para la subsecretaría de Ganadería, en Guadalajara, Jalisco, como pidió el sector al Ejecutivo federal, además de la subsecretaría de Minería, al estado de Chihuahua como parte de la descentralización de la Secretaría de Economía.

. Gráfico: La Razón de México

En tanto que a la fecha, hay 15 de 19 entidades que también no han sido reubicadas, entre las que destacan: Banobras, Cuernavaca, Morelos; Comisión Federal de Electricidad (CFE), Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Conacyt, La Paz, Baja California Sur; Conade, Aguascalientes, Aguascalientes, el Instituto Nacional de Migración (INM), Tijuana, Baja California; ISSSTE, en Colima, Colima.

En la relación entregada por la Secretaría Técnica del Gabinete de la Presidencia de la República resalta el estatus de la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura, la cual es la única que ha completado al 100 por ciento su descentralización en Mazatlán, Sinaloa, proceso que concluyó el 20 de octubre pasado.

El argumento del Ejecutivo federal para la descentralización, es con el objetivo de promover el desarrollo en el territorio nacional, a fin de estar en mejores condiciones de enfrentar el reto de la vulnerabilidad de la Ciudad de México ante sismos, así como problemas de abasto de agua y otros servicios.

Con la intención de tener mayor precisión en los avances del proceso de desconcentración, este diario solicitó también vía transparencia a distintas dependencias, el estatus de sus avances para el traslado de su personal y traspaso de su infraestructura; no obstante, la Secretaría de Bienestar no proporcionó ningún dato, como Semarnat, mientras que la SFP informó que a la fecha no se ha trasladado ninguna oficina, “debido a que no se ha encontrado un inmueble con las condiciones de ocupación para trasladar personal de la Secretaría”.

En el caso de la Ssa, en octubre pasado, el titular de la dependencia, Jorge Alcocer, dio el banderazo de salida para trasladar a los primeros empleados y funcionarios al Centro Estatal de Atención Ciudadana (Cedac) en Acapulco, Guerrero, pero dicha oficina no proporcionó información de los avances vía transparencia.

En Sedatu y la STyPS confirmaron en solicitudes por separado que no se ha trasladado al personal y ni un área administrativa a la nueva sede, lo mismo que en la SEP; sin embargo, funcionarios de la dependencia educativa consultados por La Razón confirmaron que aún no hay ningún movimiento.

En cuanto a la Secretaría de Turismo, que operará en Chetumal, Quintana Roo, la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la dependencia informó que a la fecha aún no se han trasladado oficinas a una nueva sede, pues el proyecto “se encuentra en proceso de evaluación y análisis para un traslado ordenado”, indicó.

. Gráfico: La Razón de México

La Secretaría de Cultura explicó que atiende en varias áreas en el estado de Tlaxcala y está reportada como parcialmente reubicada, y actualmente se encuentran laborando 59 empleados en 13 oficinas al cierre de noviembre de 2021, en tanto que en las Oficinas Centrales laboran actualmente dos mil 990 servidores públicos. “La descentralización se encuentra en proceso de estudio y análisis de logística y viabilidad”, refirió en su respuesta.

En la Secretaría de Economía, que será reubicada a Monterrey, Nuevo León, respondieron que “sólo se han realizado cuatro movimientos en la estructura que implica la adscripción al estado de Chihuahua en plazas de estructura y dos más de personal eventual”, explicó.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), desde el 16 de octubre pasado, explicó que “hay dos personas que se encuentran laborando en las oficinas de la Sader en Obregón a partir del 16 de octubre y no se han cerrado plazas”, informó la dependencia.

Cabe destacar que el 16 de enero de 2020, como parte del proceso de descentralización en la Sader, se inauguraron oficialmente las oficinas centrales de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), en el estado de Zacatecas.

Las únicas secretarías que tendrían su sede en la Ciudad de México, por asuntos de seguridad nacional, son la de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública, Gobernación, Relaciones Exteriores y Hacienda y Crédito Público.