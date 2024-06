Tribunal Electoral determina que AMLO cometió violencia política de género contra Xóchitl Gálvez

La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador cometió violencia política de género en contra de Xóchitl Gálvez, excandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México.

De acuerdo con la ley vigente, el Jefe del Ejecutivo federal no será sujeto de sanción, por lo que sólo se determinó su responsabilidad y no será inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

Gálvez Ruiz denunció que López Obrador emitió expresiones constitutivas de violencia política en razón de género en su contra en 11 conferencias de prensa mañaneras entre julio y agosto del año pasado.

Los magistrados de la Sala Especializada resolvieron que algunas de esas declaraciones del Presidente de la República constituyen infracción a la norma electoral.

“Se plantea que sólo las expresiones en las que el titular del Ejecutivo Federal afirma que la denunciante obtuvo una candidatura por decisión de un grupo de personas con poder político que la designaron para utilizar su imagen como una mujer de pueblo y que con ello pretende causar empatía en el electorado se actualiza los parámetros de la infracción.

“Lo anterior porque configura violencia simbólica con el objeto menoscabar el reconocimiento de sus derechos políticos, con base en carácter de mujer e indígena al reforzar el estereotipo de inferioridad o de dependencia para acceder a cargos público y no es autónoma, con lo que, además, se niega a reconocer su trayectoria como funcionaria pública”, explicó la Secretaría Técnica del TEPJF.

La Sala Superior del máximo órgano jurisdiccional electoral informó que todavía no se recibe el aviso sobre la impugnación que presentó la ex abanderada de PAN, PRI y PRD a la Presidencia, Xóchitl Gálvez, por la presunta intervención de López Obrador en el proceso electoral.

Te puede interesar ¡Hay tiro! Max Cortázar acusa a Marko Cortés de perjudicar campaña de Xóchitl Gálvez

El magistrado Felipe de la Mata Pizaña, con base en la información de la Secretaría Técnica, “todavía no se presenta, no está avisado (el Tribunal Electoral), se tiene hasta hoy para presentarlo, no ha vencido el término. Hasta las 24 horas”.

Manifestó que una de las tareas del TEPJF es analizar todos los argumentos que se presentan en los Juicios de Inconformidad (JIN), para responder a las inquietudes establecidas en las demandas.

Expuso que el proceso para presentar un JIN es ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y este genera un aviso electrónico; “después pasan tres días para que haga la publicidad y rinda el informe y después un día más de revisión”

Respecto al juicio de Gálvez Ruiz, De la Mata Pizaña mencionó que “seguramente se habrá presentado, pero no es algo que pueda yo garantizarlo”.

KR