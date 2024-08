Truena AMLO contra CCE por sobrerrepresentación; "es una vergüenza lo que hicieron los del CCE"

El Presidente Andrés Manuel López Obrador emitió una fuerte crítica este lunes en contra del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) al asegurar que "es una vergüenza y de pena ajena" que propongan violar la Constitución, tras llamar al Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral federal a limitar a Morena en el Congreso de la Unión para evitar la sobrerrepresentación.

"Aprovecho para decir que lamento mucho que el Consejo Coordinador Empresarial esté pidiendo que se viole la Constitución, en pocas palabras. Están, primero, descarándose. Están definiéndose por la corrupción y no quieren un auténtico Estado de derecho, quieren un Estado de chueco y es mucha prepotencia que los que se sienten dueños de México quieran tener a sus pies a jueces, a magistrados y a ministros", dijo.

Ambos Consejos urgieron a las autoridades electorales a considerar los límites de la Constituciónhttps://t.co/wqvZa50Rnx — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 19, 2024

En la víspera, el CCE demandó a las autoridades electorales preservar los equilibrios democráticos entre los poderes de la Unión y se evite la sobrerrepresentación por respeto a las minorías y a lo que establece la Constitución mexicana.

"Con ello quedaría de manifiesto que quieren que continúe la corrupción en México, los privilegios, el influyentismo y la hipocresía de hablar de que la ley es la ley", agregó AMLO, durante la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional.

“Fíjense lo descarado”: AMLO lee comunicado del CCE

Leyó una parte del manifiesto del CCE, pues, refirió, "fíjense lo que piden, además de manera ambigua, simulando que están preocupados, pero quieren que se interprete la Constitución de nuevo", por lo cual cuestionó su postura con relación a la distribución de los legisladores plurinominales.

"Hacemos un llamado al Instituto Nacional Electoral: INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para realizar la asignación de los diputados plurinominales 'fíjense lo descarado, mediante una interpretación sensata' ¿qué es eso? ¿qué van a interpretar? si la Constitución es completamente clara en cómo llevar a cabo el reparto de los diputados plurinominales 'justa, equilibrada y apegada a la Constitución' ¿cómo?", criticó al decir que "hay toda una lanzada con esto".

#Comunicado | Las autoridades electorales tienen la responsabilidad histórica de decidir con base en la voluntad ciudadana expresada en las urnas pic.twitter.com/3Ox9PwCYdK — Consejo Coordinador Empresarial CCE (@cceoficialmx) August 18, 2024

"Desean que no se modifique la Constitución porque quieren que no se toquen todas las reformas que se hicieron para beneficiar a una minoría durante el periodo neoliberal, cuando saquearon al país, cuando nunca legislaron en beneficio del pueblo. Todas las reformas que se hicieron, no había desplegados del CCE, todas eran para beneficiar a una minoría y perjudicar a la mayoría del pueblo de México", aseveró.

CCE quiere que miembros del PJ mantengan privilegios, acusa

Asimismo, el mandatario se lanzó contra el organismo empresarial por actuar de manera descarada en la defensa de los miembros del Poder Judicial, ya que pretenden mantener sus privilegios con ellos y solapar los actos de corrupción de jueces, magistrados y ministros.

Aclaró que el Consejo Coordinador no son nada más los que representa ese organismo, son los más afortunados en México, que no dan la cara, pero son los que tienen a su servicio a ministros de la Corte y ellos lo saben, expuso.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa. Foto: Especial

"Pero si saben ellos que me estoy refiriendo a una actitud que es completamente inmoral, eso no ayuda a limpiar la corrupción del país, eso no le ayuda a México, eso es un mal ejemplo lo que están haciendo, el tener a su servicio a ministros para que no paguen impuestos, para que mantengan sus monopolios, para proteger intereses facciosos, y todo en contra del interés general", arremetió.

