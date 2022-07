UIF pone en la mira de la FGR transferencias a EPN por 26 mdp.

El expresidente Enrique Peña Nieto fue denunciado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía General de la República (FGR), la cual abrió una carpeta de investigación por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, reveló Pablo Gómez Álvarez.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera presentó ante la FGR una denuncia de hechos, luego de que se realizara un análisis de reportes financieros en los que se detectó un esquema donde el expresidente Enrique Peña Nieto obtuvo beneficios económicos irregulares por medio de transferencias internacionales por más de 26 millones pesos.

Los recursos, según Pablo Gómez, fueron enviados por una hermana del expresidente el 21 de agosto de 2019 desde el banco Banamex al Banco Santander en España, por un monto de 16 millones 008 mil pesos con 20 centavos; para un segundo envío, realizado el 20 de octubre de 2021, ella misma utilizó al banco Banorte para transferir cinco millones 702 pesos con 62 centavos al banco Liberbank. Y finalmente, la última transacción referida por la UIF se realizó el 29 de octubre de 2021 de Banorte a Liberbank por un monto de cinco millones 718 pesos y 92 centavos.

“Dicho familiar replicó estas operaciones irregulares con otro hermano (Arturo Peña Nieto) del exmandatario, al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos”, explicó el titular de la UIF en Palacio Nacional.

De acuerdo con los reportes recibidos por el Sistema Financiero Nacional (SFN), la hermana de Peña Nieto realizó, entre 2013 y 2022, retiros de sus cuentas por 189 millones 857 mil 108 pesos y recibió depósitos por 47 millones 523 mil 677 pesos.

Estos retiros fueron creciendo desde 2018, pero a partir de ese año pasaron de cerca de seis millones de pesos anuales a 28 millones. Y un año después alcanzaron 59.5 millones; en 2020 sumaron 29 millones y en 2021 llegaron a 52 millones. Y en lo que va del año ha retirado poco más de 2.4 millones de pesos.

Los depósitos, en cambio, se han mantenido en el orden de 2.6 millones en 2013; 6.4 millones en 2018 y una cantidad similar en 2019. El monto mayor se dio en 2021, cuando sumaron 8.1 millones, mientras que en el 2022 ha recibido 1.2 millones de pesos.

Sin embargo, lo que llamó la atención del sistema de alertas del SFN fue que 36 millones 333 mil 939 pesos se depositaron en efectivo, en el mismo periodo. El año en que fueron más altos los depósitos en efectivo fue 2021, cuando sumaron 5.2 millones de pesos.

“Los depósitos mencionados resultan relevantes debido a que, al tratarse de operaciones en efectivo, no se conoce cuál es la fuente, el causante o la justificación”, explicó Gómez Álvarez.

Aseguró que las autoridades identificaron vínculos del expresidente de México con dos corporativos de empresas, que tienen irregularidades fiscales y financieras, y que además se beneficiaron de contratos con el gobierno federal durante la administración del exmandatario.

Ambas compañías se abrieron antes de que Peña Nieto fuera presidente de la República, reconoció Pablo Gómez.

En una de las empresas, cuya identidad no fue revelada, los accionistas son familiares del propio expresidente, aseguró el titular de la UIF.

La otra compañía está ligada con una empresa transnacional que se benefició de contratos con el gobierno de Enrique Peña Nieto por más de diez mil 530 millones de pesos, dijo.

De acuerdo con el titular de la UIF, esta compañía realizó 162 operaciones bancarias en las que envió recursos a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido por mil 557 millones 822 mil 839 pesos. Y también realizó 99 operaciones para trasladar a Estados Unidos cuatro millones 942 mil 900 dólares.

Además, esta última empresa, junto con la transnacional, mantienen una cuenta mancomunada en un banco de la Unión Europea, a través de la cual enviaron dos remesas por 164 mil 326 euros a una cuenta en Irlanda.

Pablo Gómez rechazó hablar sobre los delitos que se pudieron haber configurado, sólo adelantó que en esta investigación estarían involucradas al menos 15 personas, aunque aclaró que la eventual responsabilidd la fijará la FGR.

Hubo reportes previos

Por la tarde, Santiago Nieto, extitular de la UIF, aseguró que desde 2019 esa dependencia detectó movimientos irregulares en cuentas del exmandatario, que podrían haber constituido delitos y que se informó a “diversas autoridades competentes”, aunque no precisó a quién se refería.

En su cuenta de Twitter, Nieto Castillo escribió: “Los modelos de riesgo implementados en la UIF desde 2019 permiten detectar operaciones irregulares y con presunción de delito. La información relacionada con Enrique “N”, que hoy en día es parte de una de denuncia, fue reportada previamente a diversas autoridades competentes”.

AMLO pide no hacer juicios sumarios contra su antecesor

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no hacer juicios sumarios en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, quien es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto lavado de dinero, de acuerdo con una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

“Es muy importante el que podamos actuar con responsabilidad para no hacer juicios sumarios y que al mismo tiempo actuemos con transparencia. Es una línea muy delgada, pero se puede, si asumimos nuestra responsabilidad”, explicó.

López Obrador añadió que los medios de comunicación no deben publicar que ya existe una acusación en contra del exmandatario, a pesar de lo dicho por el propio Pablo Gómez unos minutos antes, ya que sólo se trata de una investigación en curso.

Exhortó a los medios “no salir a decir se acusa al expresidente Enrique Peña Nieto de lavado de dinero; se debe decir que se tiene información de que llevó a cabo operaciones por 26 millones de pesos del 2019 a la fecha y eso requirió de una investigación sobre el origen de ese dinero”.

Añadió que la única autoridad que puede determinar si hay o no responsabilidad por parte del expresidente sería un juez, luego de analizar las pruebas que le presente el Ministerio Público.

“Lo importante es informar si existe esto, ¿quién va a resolver si hay delito? Es el juez y en una primera instancia el Ministerio Público, ese es el procedimiento, esto es lo que estamos haciendo”, afirmó.

El mandatario federal señaló que se están llevando a cabo las averiguaciones correspondientes con base en la labor de inteligencia de la Secretaría de Hacienda, que requieren secrecía, pero eso no significa ocultar las cosas.

López Obrador enfatizó que su administración no fabricará delitos a ninguna persona y tampoco busca hacer escarnio de los presuntos responsables de conductas ilícitas, empleando anuncios espectaculares.

“Nosotros, desde que entramos al Gobierno, dijimos: vamos a ir hacia adelante, nada de actos espectaculares, vamos a demostrar que nosotros somos distintos, que no somos corruptos, eso es lo más importante”, aclaró.

El Jefe del Ejecutivo remarcó que por eso convocó a la ciudadanía para que en una consulta popular determinaran si se debería abrir una investigación en contra de expresidentes.

Añadió que su administración está empeñada en acabar con la corrupción y no con el “circo” que representan las acusaciones escandalosas.

“Si hay elementos yo no le voy a decir a Pablo, porque él es una gente honorable, honesto, ni él me va a mí a decir que no hagamos algo para proteger a un político, inclusive a un compañero o a un familiar, no. Nosotros venimos de un proceso de lucha, y lo que queremos es limpiar de corrupción al país, que no haya corrupción y que no haya impunidad para nadie.

“Ni le voy a decir al fiscal: Oiga, no vaya a iniciar proceso en contra de esta persona. Cuando yo le diga eso al fiscal ya no tengo autoridad. Ya el que tendría, si no más autoridad, más dominio en el gobierno, sería el fiscal”, concluyó el mandatario.

…Y EPN dice que demostrará la legalidad de recursos

El expresidente Enrique Peña Nieto respondió a los señalamientos de una investigación abierta en su contra, que se hicieron durante la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, asegurando que demostrará que su patrimonio lo construyó de forma lícita.

A través de su cuenta de Twitter, el exmandatario expuso que “ante las autoridades competentes”, aclarará su situación financiera y el origen de su patrimonio.

“En relación con la denuncia presentada en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera, estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio”, escribió en un primer mensaje.

En una segunda publicación, el exmandatario mexicano aseguró que demostrará la legalidad de los recursos que recibió desde nuestro país.

“Y demostrar la legalidad del mismo, dentro de los procedimientos legales. Expreso mi confianza en las Instituciones de procuración y administración de Justicia”, escribió Enrique Peña Nieto.

La Unidad de Inteligencia Financiera detectó movimientos irregulares en las transferencias internacionales que le realizó un familiar al expresidente Enrique Peña Nieto. Sobre todo, que los depósitos millonarios que obtuvo esta persona fueron realizados en efectivo, lo que alertó a las autoridades sobre un posible lavado de dinero.

Monreal llama a aplicar presunción de inocencia

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, rechazó que se utilice la justicia como un instrumento político y consideró que en el caso del expresidente Enrique Peña Nieto se debe privilegiar el principio de presunción de inocencia.

Luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció al exmandatario ante la Fiscalía General de la República por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, puntualizó que él no se sumará a los “coros de persecución política”.

“Yo en este momento prefiero aplicar el principio de presunción de inocencia y me alejo de cualquier intento de persecución contra el expresidente de la República y contra cualquier persona, contra cualquier persona a la que se persiga, yo estoy en contra, porque nosotros no luchamos para eso”, manifestó.

Cuestionado respecto a si la denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera contra Peña Nieto es una acción con la que se inicia la disputa por el Estado de México, el coordinador de Morena en el Senado dijo que confía en que no se recurra a ese tipo de estrategias.

Apuntó que el guinda no requiere campañas de desprestigios, persecuciones ni vendettas para ganar una elección.

“Ojalá no, no es así como debemos convencer a los ciudadanos del Estado de México, no lo necesitamos, creo que en el Estado de México el Presidente de la República tiene una alta aceptación y Morena ha hecho su trabajo”, declaró.

Por su parte, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que la investigación que abrió la FGR en contra del expresidente Enrique Peña Nieto significa que no hay impunidad ni se esconden las cosas en el actual Gobierno.

“Es una investigación con mucha información que presentó hoy —lo conozco por la mañanera, igual que ustedes— la UIF, por parte de Pablo Gómez, y la decisión que se tomó fue enviarlo a la Fiscalía, es decir, no esconder lo que se encontró, sino enviarlo a la FGR”, señaló la mandataria capitalina.

Cuestionada al respecto durante una conferencia de prensa, la Jefa de Gobierno no recordó que se realizó una consulta pública en la que se planteó la investigación a expresidentes, la cual, tuvo participación “muy importante” de la ciudadanía.

“No hay impunidad, que no se esconden las cosas, se hace transparente y se presenta a la Fiscalía”, destacó Sheinbaum Pardo.