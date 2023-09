Ulises Ruiz ahora va tras candidatura presidencial

Ante el descrédito de los partidos políticos que “merecen irse a la basura”, el populismo de Xóchitl Gálvez, la carencia de propuestas de Claudia Sheinbaum y la “coalición de bandidos” que hoy gobierna el país, es indispensable que en las elecciones del 2024 los ciudadanos opten por la candidatura independiente.

En entrevista con La Razón, Ulises Ruiz Ortiz, exgobernador de Oaxaca, aseguró lo anterior tras anunciar que este miércoles acudirá ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para solicitar su registro como candidato independiente a la Presidencia de la República.

Dejó en claro que “a todos hay que tirarlos a la basura, los partidos ya tuvieron su oportunidad y me parece que no son la solución, son el problema que tiene México (…) Están totalmente desacreditados, enfrentados. Nunca había habido una crisis tan profunda como la que se está viviendo de los partidos políticos”.

Criticó a la candidata del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, quien “se ve igual que el peje, defendiendo los programas sociales que empobrecen a la nación; en la bicicleta que es igual que el Jetta, o sea, igual de populista y con la misma narrativa de López Obrador”.

Advirtió que en 2024 será una elección de Estado comandada por el Presidente de la República, quien está metido de cuerpo entero. “A mí me parece que el candidato es López Obrador, pues no va a dejar hablar a Claudia, porque si además la deja hablar pues Claudia se hunde cada vez que habla, no tiene propuesta, no es consistente”.

El expriista opinó que tanto la encuesta de Morena como el proceso del Frente Amplio por México son toda una farsa y una simulación de que la ciudadanía va a elegir a sus candidatos a la Presidencia.

Informó que una vez que solicite al INE su incorporación a la lucha por la Presidencia, vía independiente, debe iniciar la recolección de un millón de firmas como lo establece la ley, 31 mil por cada estado, cuyo plazo concluye en enero.