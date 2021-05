“No soy la única que no sabe dónde está su hijo”

Leticia Chávez es una de las madres que este 10 de mayo se manifestó en el Monumento a la Revolución para buscar a sus hijos Raúl y Cristian, quienes fueron secuestrados el 4 de mayo de 2019. Pese a que la familia pagó un rescate, no han vuelto a verlos.

“Siente una un poquito más de fortaleza porque me doy cuenta que no soy la única persona que sufre este gran dolor de no saber dónde están nuestros hijos”, dijo Leticia entre lágrimas.

Desde las 07:00 horas, afuera de Palacio Nacional, comenzaron las movilizaciones de decenas de colectivos de madres que se han organizado a lo largo del país para buscar a sus familiares ante la inacción de las autoridades locales y federales.

En Coahuila madres de colectivos de búsqueda marcharon en la capital, Saltillo. Foto: Cuartoscuro

Mientras, adentro del recinto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador organizó un festival con Eugenia León dedicado a las madres, afuera un grupo de mujeres le exigía vetar la “Ley Gertz”, la cual, dijeron, abandona y traiciona a las buscadoras de desaparecidos.

Al grito de “¿dónde están, dónde están, nuestros hijos dónde están?”, las manifestantes solicitaron al jefe del Ejecutivo federal que las recibiera unos minutos para exponer los puntos negativos de la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con colectivos y familiares de personas desaparecidas, con esta nueva ley habrá un retroceso para la procuración de justicia, pues consideran que ignora a las víctimas y permitirá que la FGR se escude en su autonomía para incumplir acuerdos sobre violaciones a derechos humanos.

A la explanada del Zócalo capitalino llegaron la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario de Derechos Humanos de la dependencia, Alejandro Encinas, para atender a las familias de las víctimas.

Grace Fernández, defensora de derechos humanos, expuso ante Sánchez Cordero que “hacen falta más recursos, el Presidente nos prometió que iba a ser un tema prioritario de su Gobierno y que no habría problema presupuestal para ayudar en todo esto. Ustedes lo han hecho muy bien, pero hace falta más recursos”.

El Frente de Víctimas de Morelos se manifestó frente a la Fiscalía en Cuernavaca. Foto: Cuartoscuro

En respuesta, la titular de la Segob aseguró: “este Gobierno siempre ha estado con las familias de las personas desaparecidas, incluso en lo de la FGR”.

Luego recibió el documento dirigido a López Obrador, mismo que se comprometió a entregar para analizar las demandas de las mujeres buscadoras de desaparecidos. En tanto, el subsecretario Encinas informó que este lunes se trató el tema en la reunión del Gabinete de Seguridad, e incluso adelantó que en noviembre próximo realizará una visita a México el Comité de Desaparición Forzada de la ONU.

A las 10:00 horas, la protesta se trasladó al Monumento a la Madre, desde donde partieron decenas de madres hacia el Ángel de la Independencia. En el lugar ya había colectivos de búsqueda de desaparecidos de estados como Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Guerrero, Estado de México y Jalisco. En diversos estados, como Tamaulipas, Puebla, Michoacán y Veracruz también hubo marchas.

Leticia Chávez relató que ha tenido que emprender una búsqueda independiente, pues aunque hay cuatro detenidos por el secuestro, no han podido localizar a sus hijos de 16 y 19 años.

A través del colectivo Uniendo Esperanza intentaron buscar en el canal de Chimalhuacán, donde uno de los detenidos refirió que estaban sus hijos. Sin embargo, sin las lanchas ni el equipo necesario, una exploración a profundidad ha sido imposible.

En la concentración del Ángel resonaron las consignas con la voz desgarrada de quienes exigen justicia. “¡Diez de mayo no es de fiesta, es de lucha y de protesta!”, gritaron. Las mujeres volvieron a marchar desde el Ángel de la Independencia hasta el Monumento a la Revolución. Reiteraron la petición de ser escuchadas personalmente por el Presidente.

En la capital de Zacatecas hubo marcha, misa y mitin, entre otras actividades. Foto: Cuartoscuro

“Queremos ser escuchadas, queremos ser recibidas por el presidente, él ha estado siendo omiso con nosotras”, acusó una de las madres que tomó el altavoz.

La plancha del Monumento a la Revolución se tapizó con lonas con los rostros de cada uno de los familiares desaparecidos. Sobre éstas colocaron rosas blancas.

A este lugar también llegó Diana, quien busca a su sobrino Diego Maximiliano Rosas, quien desapareció el 4 de septiembre de 2015 en Ecatepec, Estado de México. Tenía apenas 16 años.

“Me duele mucho verlas a todas que están buscando a sus hijos y más en este día que es 10 de mayo. Pero a la vez me da fuerza, porque todas están llenas de esperanza por poder volver a ver a sus hijos”, dijo, mientras sostenía un cartel con la foto de Diego, que cumpliría 22 años.