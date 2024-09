Fue en 1985 cuando el 19 de septiembre se dio uno de los terremotos más fuertes que se recordaran en la historia de México. Eran las 07:19 horas cuando la tierra se estremeció y un terremoto con una magnitud de 8.1 grados en la escala Richter, que duró un minuto y medio, se escribió uno de los episodios más tristes en la historia de nuestro país.

En 2007, cuando las probabilidades eran escasas, a las 13:14 horas del 19 de septiembre, un terremoto de 7.1 en la escala Richter azotó de nueva cuenta a nuestro país, dejando centenares de víctimas a su paso.

Ante ello, cada que llega septiembre la gente se hace la misma pregunta: "¿Va a temblar el 19 de septiembre?". Si ya ocurrió una vez, ¿hay probabilidad de que vuelva a ocurrir?

¿Va a temblar el 19 de septiembre?

Los sismos, como lo han repetido en varias ocasiones los expertos, no se pueden predecir. Así como puede haber probabilidad de que, mientras lees esta nota, pueda temblar, hay posibilidad de que no tiemble.

El mismo Gobierno de México, para evitar que pueda fomentarse el pánico colectivo, informa de manera recurrente, y sobre todo en septiembre, que a nivel mundial se han realizado investigaciones en ese sentido, "pero hasta el momento no ha habido institución o persona que haya tenido éxito en la predicción confiable de sismos, con el suficiente sustento científico y utilidad práctica".

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) secunda esta versión al informar que es imposible saber cuándo ocurrirá un movimiento telúrico y que la tecnología que hasta hoy está desarrollada, sólo permite registrar y analizar las magnitudes de los sismos y las repercusiones una vez ya ocurridos.

Hasta la fecha, en ninguna parte del mundo se pueden predecir los sismos. Cuartoscuro.

¿Qué probabilidad hay de que tiemble el 19 de septiembre en México?

José Luis Mateos, doctor en Física con especialidad en sistemas complejos del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) declaró apenas hace un par de años a medios de comunicación, que la probabilidad de que tres sismos de más de 7 grados ocurran en un mismo país un mismo día, de diferente año, es de 1 en 133 mil 22.

Esto mismo lo respaldó el doctor Miguel Ángel Jaimes, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, quien indicó:

Si el análisis incluye la restricción de que tal evento podría ocurrir en un día determinado, ésta disminuye a ∼0.026 por ciento, lo que lleva a que las probabilidades de que los eventos que involucren dos terremotos, sean aún más pequeñas Doctor Ángel Jaimes, Instituto Ingeniería UNAM

Te recordamos que si bien los sismos no se pueden predecir, siempre (no sólo en septiembre) tengas un protocolo a seguir, alineado a lo que recomiendan las autoridades en este tipo de casos. Desde la mochila de emergencia, con los documentos de identificación más importantes, así como resguardarse en caso de no tener posibilidad de salir del inmueble en el que se encuentre, ante un sismo registrado.

