En vacunación Covid México es 7o en AL

En tres meses, México retrocedió del segundo lugar al séptimo en el avance de la vacunación en América Latina, con un 10.6 por ciento de su población protegida contra el Covid-19.

Hasta el 31 de enero, en el país se inoculó a 0.5 por ciento de la población, una cifra solamente superada por Brasil.

En esa fecha, México rebasó a Chile y Argentina, que también iniciaron sus procesos de inmunización en la región.

Sin embargo, hasta el 7 de mayo, México cayó al séptimo lugar de entre los 16 países de la región.

. Gráfico: La Razón de México

Por arriba de nuestro país están Costa Rica, El Salvador, Brasil, Argentina, Uruguay y Chile, de acuerdo con información de Our World in Data. En cambio, México ha tenido un mayor avance que Colombia, Bolivia y Ecuador.

En el caso de Chile, que encabeza la lista en América Latina, ya inmunizó a un 44.2 por ciento de la población, pese a que inició al mismo tiempo que México, la Nochebuena de 2020.

Apenas el 7 de mayo, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud destacó que México está en el lugar 12 de vacunas recibidas y aplicadas a nivel mundial.

No obstante, esta cifra no considera la relación entre el número de vacunas y la población de cada país, como sí lo hace el análisis de Our World in Data.

Por ello, en las últimas semanas el Gobierno mexicano ha buscado diversificar sus opciones del biológico ante el retraso de las farmacéuticas para no detener el avance de vacunación.

Lo anterior pese a que al menos en los contratos, México firmó por 265 millones de vacunas que alcanzan para inocular a 150 millones de personas, de acuerdo con la Secretaría de Salud.

Tan sólo en el último mes, la Comisión Federal para la Protección Federal contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) aprobó la dosis Covaxin y emitió una opinión favorable para Janssen.

Ayer, México registró 57 decesos por Covid-19, la cifra más baja en el último año de la epidemia, para un total de 218 mil 985 muertes. El 26 de abril de 2020, la Secretaría de Salud reportó 46 decesos respecto al día previo. Desde esa fecha no se había alcanzado una baja.

Además, la dependencia informó que hay 2 millones 365 mil 792 casos acumulados, un aumento de mil 175 contagios en las últimas 24 horas.

La Secretaría de Salud pidió a la población mantener las medidas sanitarias durante este 10 de mayo, Día de las Madres.

Por otro lado, el diputado federal Javier Hidalgo consideró que México está saliendo de la pandemia de Covid-19, gracias a los avances en la vacunación y a la responsabilidad social.

“Ya estamos saliendo, ya se ve muy difícil que se venga una tercera ola, que cada vez va a ser más difícil que regrese porque va a coincidir con el tema de la vacuna y algo encomiable es que la gente no ha bajado la guardia (...) la previsión es una dinámica positiva”, dijo a La Razón.