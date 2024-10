Que se vayan al territorio

Y fue la Presidenta Claudia Sheinbaum quien ayer dio un jalón de orejas a los diputados, luego de que en su conferencia le preguntaran sobre los agrios diferendos que surgieron en la bancada morenista por el reparto de comisiones. Y es que la mandataria si bien se desmarcó de referirse al funcionamiento del Congreso, aprovechó para señalar: “Mi opinión es que las y los legisladores tienen una tarea fundamental y es regresar a su territorio. Sí proponer leyes, votar las leyes, discutirlas, debatirlas, pero fueron electos por el pueblo. Y muchas veces llegan a ese lugar, al Congreso, a ese gran edificio, y ya no salen de ahí. Creo que ahora las sesiones son martes y miércoles. Y tienen jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, los que no están en comisiones y no tienen una tarea legislativa particular, para ir a hablar con la ciudadanía, a informar de las reformas al Poder Judicial, de la reforma que se está haciendo a las empresas públicas del Estado en materia energética. Ésa es una tarea fundamental. A territorio”, les dijo.