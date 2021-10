...Y ve a Claudio X. sin vocación democrática

Al responder a Claudio X. González sobre “tomar nota” de las personas que han apoyado a la Cuarta Transformación, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el empresario no tiene vocación democrática y lo domina el autoritarismo.

“Que se sepa que no tienen vocación democrática, que los domina el afán autoritario lo de Claudio es ‘vamos a empezar a hacer una lista’ o es lo que insinúa”, respondió el mandatario.

La Cuarta Transformación no ha lastimado ni siquiera a los magnates del país porque no se les han expropiado bienes, no se les persigue, tienen garantizado el derecho al disenso y participan políticamente en la vida pública, afirmó.

“En qué hemos lastimado a México, ni siquiera a los magnates, si nos hemos dedicado a servir al pueblo y sobre todo a ayudar a la gente humilde, a la gente pobre”, expresó.

El mandatario, exhibió el mensaje del 22 de octubre de Claudio X. González en Twitter que dice: “La llamada 4t, una gran farsa, acabará mal, muy mal. Hay que tomar nota de todos aquellos que, por acción o por omisión, alentaron las acciones y hechos de la actual admon. y lastimaron a México. Que no se olvide quien se puso del lado del autoritarismo populista y destructor”.

López Obrador consideró que, el tuit enviado por el empresario representa parte de la desesperación de los opositores, porque sus estrategias políticas no han funcionado.

“Antes de las elecciones unió a todos los partidos porque iban a tener mayoría de diputados para cambiar el presupuesto, pero no lo lograron porque la gente nos dio su apoyo. Y ahora quieren cambiarlo, pero va a depender de los legisladores”, expresó.

Andrés Manuel López Obrador afirmó que junto con Claudio X. González millones de mexicanos tienen un pensamiento conservador, unos 20 o 30 millones, amplios sectores de la clase media, incluso académicos comparten esa manera de ver el mundo.

Por su lado, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se refirió por tercera ocasión a las declaraciones del empresario y aseguró que una cosa es hacer “denuncia” y otra son las “amenazas”, en referencia a la creación de “listas” de funcionarios.

“El problema es la amenaza; una cosa es la denuncia, de decir, estas personas no pagan impuestos, estas empresas se han beneficiado de la corrupción, y otra cosa es la amenaza que se establece claramente desde un tuiter; ahí es donde yo digo que la amenaza es el macartismo, una lista asociada a una amenaza es el macartismo”, advirtió la Jefa de Gobierno.