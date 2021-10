Facultades, llenas de conservadores: AMLO

Al reiterar su comentario sobre la “derechización” de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que las facultades de Ciencias Sociales se llenaron de conservadores desde el periodo de Juan Ramón de la Fuente.

“Ahora que mencioné a la UNAM se pusieron enojadísimos, apenas si los testerié, que les dije que se había derechizado. Estoy absolutamente seguro que eso fue lo que sucedió en el periodo neoliberal. Se llenaron las facultades de Ciencias Sociales de conservadores”, aseveró.

Durante la conferencia matutina, el mandatario expresó que desde antes del periodo de Juan Ramón de la Fuente se quiso cobrar colegiatura en la UNAM.

“Nosotros ni podíamos ir, yo me acuerdo que en el 2000, que era candidato a Jefe de Gobierno en la ciudad acompañé al ingeniero Cárdenas y nos organizaron una celada con porros, porque estaba dominada la UNAM por lo más retrógrada que había y sigue existiendo”, recordó.

El titular del Ejecutivo federal recordó un pasaje en el que uno de sus hijos escuchó en una clase a un profesor con ideología neoliberal que acusaba de tener una concesión de grúas del gobierno a “un hijo de López Obrador”.

“Todos sus amigos empezaron a reír, porque el maestro no sabía que ahí estaba mi hijo. Entonces, pidió la palabra y dice: ‘Pues yo respeto su libertad de cátedra, pero lo que está diciendo no es cierto y le pido que si no tiene pruebas ofrezca una disculpa, si no presenta las pruebas, porque ni yo y ni mis hermanos estamos metidos en negocios’”.

López Obrador indicó que el profesor ofreció disculpas la siguiente semana. Insistió en que en la máxima casa de estudios no se le da importancia al derecho agrario o al derecho laboral.

“Ahora que dije de que ya no le daban importancia al derecho constitucional y al derecho agrario y al derecho laboral, salió Creel a decir que daba clases de derecho constitucional. Imagínense. ¡Ay, nanita!”, expresó.

El diputado del PAN, Santiago Creel Miranda, invitó al primer mandatario a sus clases de derecho constitucional que imparte en la UNAM.

“¿Qué les enseña a los maestros sobre el artículo –digo, a los alumnos– sobre el Artículo 27, si él es contrario al espíritu y a la letra del artículo 27 constitucional, si estuvieron en contra de la entrega de la tierra a los campesinos, que eso es lo que plantea el artículo 27, si estuvieron en contra de la expropiación del petróleo, que eso es lo que plantea el artículo 27? Pobres alumnos ¿no?, con todo respeto”, expresó el Presidente.

Andrés Manuel López Obrador comentó que cuando se suscitó el escándalo por sus declaraciones, Enrique Krauze sacó la historia de la autonomía de la UNAM, de cómo se salvó de que se le impusieran contenidos socialistas.

“Ahí sí todos estos escritores, periodistas, conservadores que simulan ser independientes o ser liberales.

Como decía Melchor Ocampo, los moderados no son más que conservadores más despiertos”, aseveró el Presidente López Obrador.