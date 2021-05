Ven crisis humanitaria por más expulsiones

El aumento en las deportaciones de migrantes que realiza Estados Unidos encendió alertas entre los legisladores mexicanos, quienes ven un tema delicado que puede convertirse en una crisis humanitaria en la frontera norte de México.

“No tenemos condiciones en estaciones migratorias para recibir a más migrantes y ofrecerles condiciones sanitarias adecuadas”, reconoció Julieta Vences (Morena), presidenta de la comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, al referirse a la información publicada por La Razón sobre el alza de expulsiones de migrantes por parte de la administración del presidente Joe Biden.

En su edición del lunes 3 de mayo, este diario publicó que en sólo dos meses, EU duplicó el promedio mensual de migrantes expulsados a México, con base en el llamado Título 42, el cual permite deportar de manera expedita a detenidos que cruzaron la frontera de manera ilegal.

Julieta Vences dijo además que llamarán a una reunión de trabajo al Instituto Nacional de Migración (INM) para que explique las medidas que se están adoptando para mitigar los riesgos de enfermedades entre la población migrante.

“Estamos invitando a funcionarios del Instituto Nacional de Migración para que en próximos días ellos pudieran decirnos qué acciones están llevando, porque efectivamente hay preocupación, sobre todo en albergues como el de Tijuana donde está saturado ante los migrantes que están retornando y entonces sí están un poco desesperados”, reconoció.

Nos van a provocar un problema grave, porque nos van a empezar a soltar en las fronteras mexicanas a todos los centroamericanos. Eso va a transformase en un conflicto internacional del manejo y trato que se le da a los migrantes

Eraclio Rodríguez, Diputado del PT

La legisladora de Morena consideró que no están dadas las condiciones para pensar en una crisis humanitaria todavía.

“Hemos visto cómo el canciller Marcelo Ebrard intervino con el gobierno de Biden para encontrar una solución; además, tengo confianza en que el Presidente Andrés Manuel López Obrador promoverá un acuerdo migratorio en el cual, los permisos temporales se den por tres años y si la persona cumple con tener un trabajo y buen comportamiento pueda pedir que se regularice su situación migratoria”, dijo.

Insistió en que la propuesta de crear permisos temporales de trabajo, que pudieran extenderse por tres años para ofrecer la residencia a los migrantes, debe ser reforzada, porque es una forma de tener una migración ordenada, legal y pacífica.

En tanto Eraclio Rodríguez, diputado del Partido del Trabajo, estimó que México podría darle empleo a esos migrantes, pero “lamentablemente se cumplió lo que les advertí hace casi un año, no debemos eliminar la inversión y los programas de apoyo al campo o provocaremos una crisis alimentaria; hoy, tristemente eso es lo que está pasando”.

El integrante de la comisión de Asuntos de la Frontera Norte consideró que el incremento en las deportaciones, la falta de un programa sanitario para atenderlos y la escasez de alimentos, provocarán una crisis humanitaria en poco tiempo.

No tenemos condiciones en estaciones migratorias para recibir a más migrantes y ofrecerles condiciones sanitarias adecuadas. Hay preocupación, sobre todo en albergues como el de Tijuana donde está saturado ante los migrantes que están retornando

Julieta Kristal Vences, Diputada de Morena

“Nos van a provocar un problema grave a nosotros porque nos van a empezar a soltar en las fronteras mexicanas a todos los centroamericanos. Lo peor es que no tenemos ningún control epidemiológico que nos permita recibirlos. ¿Qué vamos a hacer con ellos si la economía está parada? Eso va a transformase en un conflicto internacional del manejo y trato que se le da a los migrantes”, advirtió.

Para el legislador, la falta de inversiones en el sector agrícola impide que los migrantes se sumen a la producción: “podemos recibir en el norte de la república una gran cantidad de migrantes que vengan a trabajar en la agricultura, pero hoy pues tenemos una crisis nosotros por no tener inversiones, no hay créditos, ningún apoyo y no podemos”.