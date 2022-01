Ven en Insabi un “elefante blanco”

Activistas de organizaciones que protestan por el desabasto de medicamentos consultados por La Razón aseguraron que a dos años de la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) hay una falta de planeación y de una estrategia transparente, la cual ha provocado en la escasez de insumos médicos.

Andrés Castañeda, vocero del colectivo Cero Desabasto, afirmó que la problemática que se ha visto desde 2019 es una consecuencia de la falta de planeación por parte del Gobierno Federal.

“Hace falta una política farmacéutica que dé certeza al mercado, a los profesionales de la salud y a los pacientes. Actualmente la claridad no existe, no hay un plan concreto, siguen echándose la bolita entre el Insabi y la UNOPS. Mientras eso no esté claro, será muy difícil que esto se corrija, y cuando eso falla, quien lo paga es la ciudadanía”, declaró.

Este rotativo publicó en su edición de ayer que el Insabi sigue sin definir programas de compra de medicamentos a dos años de su inicio, a pesar de la polémica que persiste por el desabasto de insumos.

Respecto a las declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador acerca de que habrá medicamentos suficientes este año, Castañeda lo ve poco probable, porque “no basta con la intención, ese discurso no sirve”.

“A partir de 2019, lo que hemos visto es que cada vez el desabasto está peor, no es un tema de percepción, son los datos que tenemos en más de una fuente, que tenemos en nuestra plataforma, que tienen instituciones como el IMSS, que durante todo 2021 reportó un millón y medio de recetas faltantes cada mes”, dijo.

Israel Rivas, vocero de padres de niños con cáncer, consideró que el Insabi es un desastre al interior, ya que no tiene reglas de operación y sigue operando sin saber hacia a dónde van.

“No hay reglas de operación del Insabi y no sólo de adquisición, porque al interior la dependencia es un desastre. Nosotros insistimos en que no desapareciera el Seguro Popular, a menos que tuvieran claro lo que iban a hacer, pero a dos años no han hecho nada”, sostuvo.

Consideró que no hay voluntad política para avanzar en el tema y terminar con el desabasto de medicamentos.

“El Insabi va caminando a ciegas o ni siquiera camina, es un elefante blanco, es un cascarón que sólo ahorra dinero para otras prioridades. No funciona en nada, no hay reglas y ni siquiera hay que distribuir, porque sólo hay 50 por ciento de compras”, dijo.