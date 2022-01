Ante fallas del Insabi, oposición pide vuelta del Seguro Popular

En el Congreso de la Unión legisladores del PAN, Movimiento Ciudadano y del PRD coincidieron que ante el fracaso del Gobierno federal para la adquisición y distribución de medicamentos, es necesario que desaparezca el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y que regrese el Seguro Popular.

En el Senado, el coordinador del blanquiazul en la Cámara alta, Julen Rementería, afirmó que es evidente que desde que el Gobierno federal y la mayoría legislativa de la 4T decidieron concentrar la compra de medicamentos en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, “todo ha venido en declive”.

Al ser cuestionado sobre el vacío del Insabi en la definición de reglas de adquisición y distribución de medicamentos desde hace dos años, como lo publicó La Razón en su edición de este miércoles, subrayó que es un problema que no ha solucionado el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El problema de las adquisiciones, y lo señalamos desde que se cambió la forma de hacerlo, se concentró todo en la Oficialía Mayor de Hacienda en 2019 y lamentablemente lo que está probado es que este sistema no sirve, hay que especializarlo en el área del Gobierno en el que le toca y evitar que el desabasto continúe. El propio Presidente lo ha reconocido frente a su gabinete y la Secretaría de Salud, les puso un ultimátum, pero el desabasto sigue el problema no es qué tienen que comprar, sino a través de qué mecanismo”, subrayó.

En la Cámara de Diputados, el secretario de la Comisión de Salud, el emecista Salomón Chertorivski, aseguró que el problema de la falta de adquisición y distribución de medicamentos por parte del Insabi es un tema de fondo, ya que destruyeron el sistema de planeación.

“Es una institución que nace sin ningún análisis y sin soporte técnico para empezar a funcionar. Al mismo tiempo, destruyes el sistema de planeación y compra de medicamentos, y lo relevante es entender la dimensión de lo que eran las compras consolidadas”, destacó.

En entrevista con este diario explicó que las autoridades destruyeron un sistema complejo de oferta, demanda y planeación, que realizaba los análisis desde un año antes, para asegurar el abasto.

“Destruyes ese sistema, lo mandas a la Secretaría de Hacienda, con funcionarios que en su vida habían comprado medicamentos; te vas a Naciones Unidas, que jamás había comprado medicamentos para México y no sabía de logística en la distribución, y en esa misma lógica tienes al Insabi.

“El Insabi sigue sin capacidades y hasta el día de hoy no las ha construido. Se tiene que entender que el proceso es complejo y traer a los especialistas que tenían años en estos procesos, ya que no se puede hacer de forma improvisada y de buena voluntad, ya que tampoco hay tiempo, porque no puedes en enero sacar las licitaciones para este mismo año, es una crónica de un fracaso anunciado”, precisó el legislador de MC.

Por separado, Éctor Jaime Ramírez Barba, diputado federal del PAN, aseguró que México acumula ya tres años de fracasos en las licitaciones de medicamentos, lo cual ha derivado en el desbasto que enfrenta nuestro país.

“En las conferencias del Presidente son mentirosos, dan verdades a medias, porque el secretario de Salud (Jorge Alcocer) no dice cuántas piezas en verdad se han entregado. Por eso llegamos al 2021 con tres años de fracasos continuados”, afirmó.

También detalló que este año, el Insabi y la UNOPS “apenas (empiezan) a planear la licitación del 2022, hasta el momento todavía no sabemos cuántas claves van a asignar, ya fallaron otra vez, porque tienen claves desiertas de medicamentos tan básicos como el paracetamol y la metformina, lo cual es gravísimo”.

En tanto que el integrante de la Comisión de Salud de San Lázaro, Marcelino Castañeda Navarrete, aseveró que la falta de transparencia y reglas en el Insabi se debe a la corrupción que existe al interior, ya que no contar con normas para abastecer de insumos los hospitales sólo beneficia la política de la Cuarta Transformación.

“Es parte de la corrupción de la Cuarta Transformación, al no haber reglas ellos definen todo a su conveniencia. Falta abasto de medicamentos y el propio Presidente lo ha reconocido, al grado de regañar a Jorge Alcocer, secretario de Salud”, destacó el perredista.