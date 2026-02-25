No es momento de reformas electorales

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El rechazo no es sólo de los partidos de oposición y de agrupaciones ciudadanas que miran con desconfianza un modelo de Reforma Electoral surgida —por primera vez desde hace 40 años— del Gobierno federal y no de la ciudadanía; también agrupaciones empresariales en torno a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) que encabeza Juan José Sierra y el presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas, manifiestan que no es el momento de efectuar modificaciones de ley, así como lo externaron los aliados del partido oficial, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Vaya, los líderes del Partido Verde, de José Emilio González, han mostrado su desacuerdo con el modelo que la Comisión Presidencial de Reforma Electoral (Copre), a cargo de Pablo Gómez, perfiló desde el año pasado: so pretexto de “abaratar” el costo de la democracia mexicana, propone reducir el financiamiento público a los partidos —cuando es sabido que Morena es quien más incurre en gastos extraordinarios de campaña de sus candidatos con recursos de procedencia dudosa— y eliminar la representación plurinominal bajo la perorata populachera que los legisladores “deben salir a territorio para ganar el voto popular”, ignorando la relevancia democrática de las ideas divergentes del gobierno independientemente de su distribución geográfica.

Otro aliado del oficialismo, el Partido del Trabajo de Alberto Anaya (y que originalmente patrocinó Raúl Salinas), se mostró en principio renuente a una reforma que implicaba suicidarse, luego se silenció y su actual postura está guardada a siete llaves en espera de algún “Golden Parachute” para sumarse con su equipo cercano a la estructura partidista y de gobierno de Morena.

El rechazo partidista inició, vale recordar, desde el Partido Revolucionario Institucional donde Alejandro Moreno señaló aquellos elementos regresivos en el plan de dicha reforma —sus primeros esbozos eran ya alarmantes para un sistema social y económico incluyente— en tanto que el diputado del Verde, Luis Armando Melgar, también hizo público que su partido no aceptara que el Instituto Nacional Electoral pierda su autonomía.

Los pronunciamientos empresariales son cada vez más enfáticos en advertir que entre las prioridades nacionales que no está una reforma que persigue alternar aún más un incierto marco institucional para reconstruir el viejo sistema de Partido Único, sino que las prioridades están en reformular los mecanismos e incentivos para reactivar la inversión privada —la pública está agotada— y reforzar las fuerzas que garanticen la seguridad pública y paz que requieren todas las poblaciones y ciudades del país.

Y es que, ante la violencia interior, la revisión del acuerdo comercial con Estados Unidos y la debilidad del Estado de derecho, una reforma de ese tipo aumenta la polarización social y que enviarían una señal de “debilitamiento de la libertad democrática de los ciudadanos y de las instituciones (que) incrementaría la incertidumbre, frenaría aún más la inversión y limitaría la creación de empleos”, apuntó Coparmex.

El apunte empresarial es claro: de persistir la concentración sin límite de poder y conculcando las libertades ciudadanas, el país quedará estancado, empobreciendo constantemente.

Tal vez Claudia Sheinbaum no haya comparado que, con el afán de ahorrar 6 mil millones de pesos anuales en elecciones, el país pierda entre 360 mil millones y 720 mil millones de pesos anuales de crecimiento por una reforma electoral excluyente.

Andrade, expansión multisectorial. Hablando de empuje empresarial, es meritorio destacar que a unos días de que Grupo Andrade —al mando de Ángel Mieres Zimmermann— cumpla 100 años de operación, la firma se consolida como uno de los corporativos más influyentes del país.

Ha evolucionado desde su matriz como una concesionaria automotriz hasta un conglomerado con presencia en movilidad integral, medios, logística, infraestructura, salud y servicios especializados. Fundado en 1926 por Antonio Fernández Andrade con la apertura de Ford Automotriz Tuxpan, el grupo escaló en 1964 con la creación de Automovilística Andrade; ya en 1979 marcó un punto de inflexión con la incorporación de Nissan para afianzar un modelo de negocio multimarca y con ello acelerar su expansión territorial.

Hoy cuenta con más de 60 distribuidoras —incluidas tres especializadas en camiones—, representa más de 35 marcas y comercializa arriba de 45 mil unidades anuales, además de generar más de 6 mil empleos directos, cifras que lo colocan entre los actores relevantes del sector automotriz mexicano.

Cien años… y los que faltan.

Eliminar cuotas de reinscripción: Jericó. Una propuesta que seguramente cuenta con el agrado de todos los padres de familia con hijas e hijos en edad escolar es la que presentó el diputado coahuilense Jericó Abramo Masso: reformar la Ley General de Educación y prohibir el cobro de cuotas de reinscripción en instituciones educativas públicas y privadas, a fin de garantizar que el pago por inscripción sea de una sola vez al arranque de cada nivel educativo o programa de estudios, pues las actuales reinscripciones no pagan ningún servicio nuevo si no tan sólo un trámite… que fatiga el presupuesto familiar y contribuye a la deserción escolar.

Aplauso de pie.