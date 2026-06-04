• El que suda agua bendita

El que quedó muy, pero muy mal, nos cuentan, es el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, cuyo nombre saltó al centro del ojo público, no por una buena gestión sino por recibir la mención ayer en Los Angeles Times de estar presuntamente implicado en una investigación por vínculos criminales, hecho por el cual, explicó el diario estadounidense, Washington le habría cancelado su visa. Bueno, lejos de ponerse serio y ofrecer una respuesta también seria —a la altura de la acusación, que no es poca cosa—, el mandatario estatal dijo: “Siempre he actuado con integridad y transparencia, casi sudo agua bendita”. Ya se verá qué pasa si, nos comentan, las autoridades deciden investigar las supuestas ligas de Durazo con los malos del cuento, teniendo en cuenta que no sólo es gobernador, sino que antes formó parte del Gobierno federal, y como secretario de Seguridad. Por cierto que con todo y aquello del agua bendita, ayer Durazo no obró el milagro de mostrar públicamente la visa que dice que no le han retirado. Uf.

• Tres años del triunfo de Delfina Gómez

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Nos recuerdan que hoy es un día relevante en el calendario político mexiquense. Y es que resulta que se cumplen tres años de que la maestra Delfina Gómez dio un giro a la historia política de ese estado por dos razones de la mayor relevancia: se convirtió en la primera mujer en ganar unos comicios para la gubernatura, y además venció al partido político que había gobernado ahí durante casi un siglo: el Revolucionario Institucional. Quienes conocen de cerca el acontecer mexiquense nos hacen ver que se trata de un momento importante muy propicio para hacer un recuento sobre lo hecho hasta el momento, es decir, a la mitad del camino. La discusión, nos comentan, ya no gira en torno al cambio prometido, implicará repasar los resultados entregados en seguridad, obras, programas sociales y desarrollo económico. Y permitirá que se refrenden los rumbos que buscará recorrer la maestra, originaria de Texcoco, y sus principales apuestas rumbo a la segunda mitad del sexenio. Pendientes.

• Se activan ante mancha de aceite

Varias instituciones del Gobierno federal se activaron para tratar de identificar el origen de una mancha aceitosa que fue detectada el pasado 2 de junio en aguas de la bahía de Manzanillo. Particularmente Petróleos Mexicanos, se ha informado, ha dado cuenta de que realiza inspecciones en su terminal marítima de Manzanillo para contribuir en esas tareas. “Como parte de las acciones, personas de Resguardo Marítimo Federal, de la Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, de la Secretaría de Marina y de Pemex, realizaron recorridos de verificación en muelles, ductos playeros y demás instalaciones de la terminal marítima. Las revisiones efectuadas los días 2 y 3 de junio reportaron que las instalaciones operan en condiciones normales, y sin evidencia de afectaciones o incidentes asociados al evento”, informó ayer la empresa petrolera. Se tiene previsto que hoy se realice una nueva inspección de ductos por parte de la Secretaría de Medio Ambiente, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, ASIPONA y Protección Civil. Así la situación.

• Otra desvisada

Y en otro capítulo de la serie Me arrebataron la visa, llamó la atención que en medio de tanta efervescencia por el retiro de visados estadounidenses a personajes de la vida pública del país, la presidenta estatal de Morena en Chihuahua, Brighite Granados, ofreció una explicación de por qué ella ya no es bienvenida en Estados Unidos. “Al llegar al puerto de entrada, se me indicó que pasaría por una segunda revisión. Y ya en las oficinas, se me informó que mi visa sería cancelada debido a una infracción de tránsito ocurrida hace aproximadamente 10 años en Nuevo México”. ¿En serio nada más por eso? Nos dicen que el argumento de Brighite tiene doble alineación cósmica, primero, porque surgió después de que su colega, la dirigente del PAN en ese estado, Daniela Álvarez, la quemó ante la sociedad por ser impedida para cruzar al otro lado por el documento retirado. Y, segundo, se supo el dato el mismo día del reporte de Los Angeles Times sobre el retiro de visas a gobernadores mexicanos. Los que siempre andan pensando mal comentan que es complicado no ver en esta justificación —de que por cualquier cosa te quitan la visa— una manera de bajar la temperatura sobre otros casos que implican a personajes también afiliados al partido guinda. Uf.

• Lo que se temía

Nos hacen ver que es de suma importancia la detección anunciada ayer por la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, del primer caso de gusano barrenador en su hato ganadero nacional en más de medio siglo. Dicen que el hecho, reportado en el condado de Zavala, Texas, no sólo es un hito, porque el parásito vuelve a tener presencia en un país que lo había considerado formalmente erradicado en su territorio, sino porque precisamente las autoridades estadounidenses —de manera preventiva— habían ordenado el cierre de la frontera con México —afectado por la plaga—, para evitar que el gusano se colara en sus granjas. Nos advierten que el hecho podría poner al sector ganadero mexicano —ya golpeado económicamente— en una situación todavía más complicada, pues antes que conducir a repensar si la estrategia de bloquear el paso transfronterizo de cabezas fue la más adecuada —finalmente ocurrió lo indesable—, el gobierno estadounidense, que ya comenzó a imponer medidas estrictas, podría endurecer aún más el veto, aunque siempre queda la oportunidad de acelerar las estrategias bilaterales que, por cierto, están en marcha. Atentos.

• El Cuau salpica a la Femexfut

Nos cuentan que una carta de la hermana de Cuauhtémoc Blanco, Nidia Fabiola Blanco, cayó en la Federación Mexicana de Futbol como balón dividido en área chica: todos la vieron venir, pero nadie quiso meter la pierna. La media hermana del exfutbolista y exgobernador de Morelos cuestionó al comisionado presidente de la FMF, Mikel Arriola, por mantener vínculos, rendir homenajes y hasta colocar alfombra verde al también legislador, a quien ella denunció formalmente por tentativa de violación. Dicen que el reclamo incomoda, porque no llega solo: Blanco arrastra acusaciones públicas por violencia de género en su carrera política. El más grave es la denuncia de Nidia Fabiola; el más reciente, aquel beso lanzado en San Lázaro. También quedó en el archivo su salida anticipada de un acto sobre erradicación de violencia de género cuando era alcalde de Cuernavaca. Lo curioso, por decirlo con elegancia, es que, como señaló Nidia Fabiola, la FMF presume ética, integridad y empoderamiento de las mujeres, mientras le reserva palco y lugar de leyenda a un personaje señalado, por lo menos, de misógino. Auch.