Tres años del triunfo de Delfina Gómez

Nos recuerdan que hoy es un día relevante en el calendario político mexiquense. Y es que resulta que se cumplen tres años de que la maestra Delfina Gómez dio un giro a la historia política de ese estado por dos razones de la mayor relevancia: se convirtió en la primera mujer en ganar unos comicios para la gubernatura, y además venció al partido político que había gobernado ahí durante casi un siglo: el Revolucionario Institucional. Quienes conocen de cerca el acontecer mexiquense nos hacen ver que se trata de un momento importante muy propicio para hacer un recuento sobre lo hecho hasta el momento, es decir, a la mitad del camino. La discusión, nos comentan, ya no gira en torno al cambio prometido, implicará repasar los resultados entregados en seguridad, obras, programas sociales y desarrollo económico. Y permitirá que se refrenden los rumbos que buscará recorrer la maestra, originaria de Texcoco, y sus principales apuestas rumbo a la segunda mitad del sexenio. Pendientes.