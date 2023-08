Ventas millonarias de Amlitos apretarán a 4T

Un mercado activo de miles o hasta de millones de pesos, que está dejando ganancias a grupos ajenos, se le puede cargar a los gastos de Morena bajo los términos definidos por el árbitro electoral.

Y es que cualquier evento del Presidente Andrés Manuel López Obrador, u otros vinculados a la Cuarta Transformación, pueden dejar dividendos que llegan a alcanzar millones de pesos, dependiendo del tamaño o la importancia que tenga, los cuales podrían sumarse al partido guinda como gastos de precampaña.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) decidió incorporar a los denominados Amlitos o cualquier tipo de muñeco o peluche, así como los denominados materiales utilitarios, a los gastos de los partidos, que se les contabilizarán en su fiscalización dentro de los procesos electorales.

Dicha determinación la ratificó la autoridad electoral en los recientes lineamientos de fiscalización, que aprobó para las corcholatas y los aspirantes del Frente Amplio por México.

La Razón consultó a los vendedores de locales fijos de los llamados Amlitos o Pejeluches que se ubican en las inmediaciones de Palacio Nacional, quienes platicaron que entre ellos participan 20 directamente, que se colocan como ambulantes en las vendimias de eventos como el pasado festejo por el quinto aniversario del triunfo del Presidente.

Un Amlito, que comenzó costando 200 pesos, ahora es la sensación y ese día (el 1 de julio) lo vendimos hasta en 650 pesos (…) No es por presumirle, pero nuestras ganancias, leve, pueden ser cinco mil pesos, pero muchos sacamos más de 10 mil pesos

Juliana, Vendedora

“Un Amlito, que comenzó costando 200 pesos, ahora es la sensación y ese día (el 1 de julio) lo vendimos hasta en 650 pesos, más todos los demás artículos. No es por presumirle, pero nuestras ganancias, leve, pueden ser cinco mil pesos, pero muchos sacamos más de 10 mil pesos”, comentó Juliana, quien es parte de los vendedores fijos que se ubican en las inmediaciones de Palacio Nacional, cuyos productos son diversos, no exclusivamente productos relacionados con la figura presidencial.

Ella y Roberto explicaron que conocen un grupo de aproximadamente 20 vendedores del lugar, que ofertan diversos artículos y peluches de otro tipo, pero que en los últimos años han concentrado sus ventas en productos vinculados al Presidente y señalaron que, entre calcomanías, peluches, pines, caricaturas, silbatos, banderines y playeras, entre otros, sus ganancias “son muy buenas”.

Pero por el número de vendedores que somos, fácilmente vendemos, entre todos, más de un millón de pesos en productos de AMLO

Roberto, Vendedor

“Si te va mal y no sabes vender, sacas unos cinco mil pesos, pero la verdad es que, con todos los productos, sobre todo los Amlitos, fácil sacas más de 10 mil. Nosotros somos como 20, pero vienen otros grupos también de aquí del Centro (Histórico); son como cinco (grupos) con 10 vendedores cada uno, y ésos son los conocidos, pero hay algunos que vienen a vender por su cuenta y otros grupos que sinceramente no conozco”, dijo Roberto.

Tan sólo de los aproximadamente 70 vendedores que comentaron los entrevistados, con las ventas referidas, las ganancias en un evento como el de 1 de julio oscilan entre 280 mil y 700 mil pesos.

“Pero por el número de vendedores que somos, fácilmente vendemos, entre todos, más de un millón de pesos en productos de AMLO”, consideró.

En un evento de una corcholata, las ventas no son las mismas, mencionó un funcionario del Instituto Nacional Electoral (INE), consultado sobre el tema durante un evento que Ricardo Monreal sostuvo en la alcaldía Cuauhtémoc.

“No estoy autorizado para dar información”, respondió ante la consulta. Sin embargo, accedió a señalar, sin brindar su nombre, que en las verificaciones que hacen de las corcholatas, por lo menos en la Ciudad de México, “también han detectado la venta de diferentes artículos”.

“Los llamados Amlitos están presentes casi en todos lados, muchas estampas de Morena y del Presidente, y también peluches de los aspirantes. Todo eso lo estamos reportando, junto con todo lo que se utiliza en los eventos. Cumplimos con nuestra labor, es todo lo que le puedo decir. Si quiere conocer los reportes, espere a la fiscalización”, dijo.

El fenómeno de la vendimia de souvenirs de Morena, por parte de grupos de comerciantes ajenos a ese partido, no sólo tiene lugar en la Ciudad de México.

Francisca, vendedora de Toluca, Estado de México, dijo que durante la campaña de Delfina Gómez a la gubernatura le fue muy bien con la venta de productos, porque eran muy demandados. “Todos querían su Delfina”, aseguró.

“Ganaba unos seis mil pesos por evento. La gente buscaba de todo para pintarse del color del partido”, comentó.

La comerciante dijo esperar con ansias ahora la visita de las corcholatas, para sacar a la venta más productos. “Ya tenemos listas las de Marcelo (Ebrard), sobre todo, y estas muñequitas de (Claudia) Sheinbaum. No sé si se parezcan, aunque de (Ricardo) Monreal y el otro —¿cómo se llama?— no hemos hecho, casi no lo conocemos; el más fácil de hacer fue Marcelo”.

Sin embargo, reconoció que en esta parte del Estado de México están un poco “abandonados” por las corcholatas, por lo que han tenido que moverse hacia el oriente de la entidad.