Y fue del presidente Enrique Peña de quien se habló ayer en las benditas redes, luego de que se difundieran algunas fotos suyas haciendo compras en una tienda en Madrid. Por los comentarios que provocó, nos hacen ver, todo parece indicar que aún con un sexenio de por medio después del suyo, sigue siendo ave de tempestades. Que por qué dejó, como dejó, que si la pasa bien o no en el país ibérico. Bueno, llamó incluso la atención que lo criticaran hasta por las compras que hizo porque el mexiquense aparece en una de las fotos en la caja de la tienda Uniqlo, con unos calcetines en la mano. En el libro de reciente aparición Confesiones desde el exilio, del periodista Mario Maldonado, el expresidente declaró que “me he dado cuenta de que, para hacer una vida distinta, más normal, sólo la puedes hacer fuera del país”. Y pos sí, nomás que no te vea alguien que te conozca y te suba a las benditas redes. Uf.