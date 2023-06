VIDEO. Ebrard repudia leyes contra migrantes en Florida

Marcelo Ebrard Casaubón repudió las nuevas normas contra migrantes mexicanos en Florida, Estados Unidos, puestas en marcha por el gobernador Ron DiSantis, que niegan el acceso a servicios médicos a personas que lo necesitan, lo que consideró como algo nunca antes visto.

"Que se atreva el gobernador DiSantis a promover una ley que impide que una madre embarazada pueda ser atendida en un hospital, o que una persona que tenga un infarto u otra emergencia a un hospital... que promueva una ley que dice que los niños y niñas en educación primaria, kínder o secundaria van a tener que abandonar la escuela por no tener un papel, ah pero eso sí, quieren que vengan a trabajar", aseveró.

Dijo que es lo peor que se ha visto en muchos años, pues ni siquiera se trata de ser mexicano, sino que para cualquier persona del mundo pues es una afrenta y una vergüenza una ley así, pues reiteró que "no es posible que promuevan una ley así".

Marcha de comunidades mexicanas en Florida contra las leyes Di Santis pic.twitter.com/Big6KttyQy — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 30, 2023

Ebrard Casaubón criticó que a partir de este sábado van a aplicar una legislación, acorde al color de piel, lo que es una vieja contradicción entre los derechos equitativos. "Lo que tenemos que hacer es organizarnos, pues esa iniciativa va en contra de los derechos humanos de las personas, aparte que viene una lucha para que se impida el abuso a través de una defensa jurídica", detalló.

Mencionó que se debe combatir el racismo, ya que es lo peor de la humanidad, ya que eso llevó al esclavismo en varias partes del mundo, pues todos los abusos que se han cometido en pueblos indígenas, y eso -dijo- ya no se debe permitir.

En entrevista posterior dijo que si tuviera enfrente a Ron DiSantis le dijera que está equivocado y que no vale la pena una ganancia electoral, por sacrificar los principios que dieron origen a Estados Unidos.

Por otra parte, mencionó que propuso a Morena hacer también la encuesta en México, pero no quisieron, lo que no estuvo de acuerdo ya que en Estados Unidos hay muchos mexicanos. "Ustedes se tuvieron que mover, pero son mexicanos y no debemos olvidarlos".

DAN