Violencia familiar alcanza niveles máximos: llega a los 251 mil casos

Con menos de 35 años, “Anastasia” enfrenta un proceso de separación conyugal, luego de haber sido, junto a su pequeño hijo, víctima de uno de los delitos que alcanzó niveles máximos este 2022: la violencia familiar.

Las visitas en “sitios incómodos” se han convertido en el común de los últimos fines de semana para ella, pues ver a su agresor cerca de su hijo es algo difícil de asimilar, más aún cuando sabe que esto no terminará pronto.

“No es que yo quiera a mi hijo lejos de su papá; tiene derecho a verlo, pero es que esto me obliga a que lo tengo que ver muchos años. A mí esto me avergüenza, me da temor, me siento mal. ¿Por qué mi hijo tiene que vivir esto conmigo? Y con él, ¿qué aprenderá? ¿A maltratar mujeres?”, se recrimina la joven madre.

Como ella, miles de personas han sido privadas de derechos dentro del hogar que alguna vez llegaron a considerar su espacio seguro.

Entre enero y noviembre de este año, 251 mil 159 delitos relacionados con violencia familiar quedaron asentados en igual número de carpetas de investigación contabilizadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Esta cifra, que refiere como víctimas tanto a hombres como a mujeres, no había sido vista en un lapso similar durante los últimos ocho años, periodo en el que este órgano desconcentrado de seguridad ha presentado abiertamente sus registros.

Gráfico

Dicho de otra forma: cada día se registran al menos 752 episodios de violencia familiar, un delito que ha mantenido una tendencia constante al alza desde el 2015.

Además, mayo de este año fue el mes en el que se registró el mayor número de ilícitos de este tipo desde hace ocho años: 27 mil 104. Junio tuvo 25 mil 326 y agosto registró 24 mil 846 delitos.

Durante los primeros 11 meses del año, los servicios de emergencia recibieron 13 millones 935 mil 011 llamadas, de las que 553 mil 874 (3.97 por ciento) correspondieron al delito de violencia familiar; 240 mil 692 (1.7 por ciento), a violencia de pareja, y 313 mil 149 (2.25 por ciento) a agresiones contra mujeres.

A pesar de que este ilícito tiene múltiples manifestaciones, como la violencia económica y patrimonial, es la del tipo físico la que permea.

De hecho, 56 mil 951 casos clasificados como “accidentes” de violencia familiar han sido atendidos en unidades médicas del país entre enero y el 17 de diciembre de este año, de acuerdo con la Secretaría de Salud (Ssa).

La mayoría de las víctimas —52 mil 485, equivalentes al 92.1 por ciento— son mujeres, mientras que cuatro mil 466 —el 7.9 por ciento— son hombres.

Otros registros de la misma dependencia muestran que de las 548 mil 300 lesiones documentadas en lo que va del año, 304 mil 357 —el 55.5 por ciento— ocurrieron dentro de una vivienda, aunque dentro de la clasificación por intencionalidad, sólo 72 mil 680 se consideraron violencia familiar.

“Anastasia” conoció a su pareja hace 10 años. Él le prometió amor y una vida segura; tan “segura”, que la obligó a dejar su empleo porque él sería el encargado de darle todo lo que ella necesitara. Pero la libertad de ver a sus amigos y familiares, entre otros derechos, le fue cada vez más restringida.

“Acepté todo lo que me proponía para, según él, cuidarme y que no me preocupara por nada… Al yo dejar mi trabajo, él se quedó con todo el poder. Comenzó a controlar toda mi vida, porque me volví dependiente de él. Contaba cada peso que me daba y preguntaba en qué me lo gastaba. Toda mi ropa él la compró, no me dejó escoger lo que a mí me gustaba o quería usar. Ahora sí que, como dice mi terapeuta, no sólo eran golpes de violencia familiar, sino también económica lo que viví en esas cuatro paredes”, cuenta la mujer.

Para ella, el video de un hombre apuñalando un televisor cuando México quedó fuera del Mundial de futbol, y que se viralizó con “gracia” injustificable en redes sociales, no generó más de revivir aquella tarde en la que el equipo favorito de su pareja fue eliminado del Torneo Apertura 2022, día que concluyó con la última agresión que la hizo dejar su “hogar” definitivamente y sin que pudiera denunciar sino hasta semanas después.