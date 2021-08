Virólogos, con reservas ante vuelta a las aulas

Virólogos del país aseguraron que el regreso a clases presencial es posible, pero no bajo las condiciones que actualmente existen en el país, pues si bien hay experiencias de éxito en otras naciones, no con “picos” de contagios como los que hay en México para la reapertura de las aulas.

“En otros países donde se ha dado el regreso presencial a clases, se ha realizado cuando la pandemia va a la baja y no es el caso de México. La alta incidencia al virus entre la población mexicana sígenera un riesgo para los menores; esto debe ser repensado y cambiar la estrategia a la brevedad, si es que desean el regreso”, explicó Alejandro Sánchez Flores, integrante del Consorcio Mexicano para Vigilancia Genómica.

En entrevista con La Razón dijo que lo mejor es esperar a que los contagios comiencen a disminuir para asegurar el retorno a las aulas, pues si bien no es una mala idea que los niños ya se encuentren en las escuelas, se debe hacer bajo distintos protocolos, como no estar en pico de pandemia, vacunar a los niños mayores de 12 años, así como seguir medidas estrictas.

“El problema tal vez no es en las escuelas, pero sí en los entornos como el transporte público, si comen fuera o la interacción que tengan sus padres en otros sitios, aparte cada caso de cada menor es diferente. Simplemente en el trayecto de la casa a la escuela y de regreso ya es un riesgo, además de que depende mucho de la situación del estado, municipio o localidad donde se encuentren”, aseveró.

Por separado, Rodrigo Jácome, virólogo de la UNAM, aseveró que siempre hay riesgo, por lo que es mejor esperar a que el pico de los contagios baje para evitar que los niños corran peligro, ya que por el momento la transmisión es muy alta y los niños son el mejor vector para ello.

“Y no es alternativa, ya es un hecho el regreso a clases y se ha buscado como delegar responsabilidades a las escuelas y padres de familia. Lo dejaron a la suerte y decisión de cada estado y estamos un poco a merced de eso, más bien lo que está pasando es que los estados toman decisiones de manera autónoma y eso es mejor panorama”, añadió.

El especialista comentó que factores como ocupación e ingresos hospitalarios, deben estar constantemente en revisión para tomar la decisión de regresar a las aulas.

“El regreso a clases se debe dar de manera regional, porque sí es necesario el regreso a las clases, pero no en el pico en el que nos encontramos, además en algunos estados ya se encuentra más controlada la curva de contagios que en otras; ahí es donde ese debe dar la reapertura. No puede ser que sea así, que el 30 de agosto regresen a las clases los niños”, aseveró.

Irasema Rodríguez, neumóloga del Sector Salud explicó a este diario que la situación que atraviesa el país por la pandemia, todavía no es la ideal “y no por el pico”, sino porque los niños, niñas y adolescentes no están vacunados, lo que complica el panorama ya que no se cumplen las medidas para regresarlos a las clases.

“Esa medida es indispensable para regresar a los niños, para salir a las calles y hacer una vida más común, pero no hay indicios de que pueda existir por el momento, un proceso de vacunación. Pienso que deberían esperar en abrir las escuelas hasta que bajen los contagios, y mejor hacerlo en los lugares donde haya menos contagios”, agregó.