Vital implementar vacunación ante Mpox: Alejandro Macías

Aun cuando los casos de mpox (viruela símica) en México se han presentado este año a un ritmo menor del que se registró en el 2023, el infectólogo Alejandro Macías destacó que, ante la alerta mundial de la OMS por el aumento en la incidencia de la enfermedad, es de vital importancia que México implemente una campaña de inmunización, sobre todo para la población que es vulnerable a contagios; sin embargo, advirtió que el país carece de dicha vacuna.

Hasta el 3 de agosto pasado, en el año sumaban 49 casos clínicos del padecimiento en México, mientras que durante el 2023 se reportaron 283 en el mismo lapso, de acuerdo con la Secretaría de Salud.

Este miércoles, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el brote de mpox en África constituye una emergencia sanitaria mundial, el nivel más alto de alarma según el derecho sanitario internacional.

“A la larga, ya nos dimos cuenta que es mejor prevenir para futuros desastres; sabemos que siempre las cosas son más caras si no vacunamos. Lo más barato sería comprarla (la vacuna) y ponerla a grupos de alto riesgo, para evitar llegar a un punto como ocurre en África”, señaló Macías Hernández a La Razón.

Subrayó que la Secretaría de Salud no ha creado un programa de vacunación contra mpox, pese a que organizaciones y activistas sociales lo han exigido y han protestado para exigir vacunas.

“Desde el 2022, decenas de personas se manifestaron afuera del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades para pedir su creación. Es importante la prevención; sabemos quiénes son los grupos vulnerables y esto es un derecho”, apuntó.

Asimismo, indicó que desde hace décadas se pudo detener en África esta problemática.

“Se pudo haber actuado ahí, vacunado ahí, tratar de detenerlo ahí, pero como está en África, no nos preocupa (en México); nos empieza a preocupar cuando se empieza a diseminar y nos atañe, eso es lo que falló, el considerar que las enfermedades infecciosas tienen fronteras… No entendimos que era un problema de todos que se pudo haber detenido antes, porque las enfermedades no saben de fronteras”, dijo.

El especialista destacó que esta enfermedad no tiene la gravedad que tuvo Covid-19 antes de las vacunas, una enfermedad que incluso se transmite cuando las personas no presentan síntomas. “En cambio, la viruela del mono (mpox), generalmente para que se transmita, la persona que lo transmite debe tener síntomas y debe tener las lesiones de la piel”, explicó.

Cabe destacar que, a lo largo del 2023, en México se reportaron 312 casos de viruela símica, según los informes de la Secretaría de Salud. De hecho, la vigilancia epidemiológica de la dependencia dio a conocer que los tres últimos casos “causaron alerta entre la comunidad médica”.

Al revisar la distribución de los 49 casos acumulados en lo que va del 2024, se reporta que hay 29 casos en Ciudad de México (todos hombres); tres en Jalisco (todos hombres); uno en el Estado de México (hombre); dos en Morelos (hombres); uno en Nuevo León (hombre); dos en Puebla (hombres); siete en Quintana Roo (seis hombres y una mujer); uno en Sinaloa (hombre); uno en Tamaulipas (mujer); uno en Tlaxcala (hombre) y uno en Veracruz (hombre).

Macías, médico especialista en Medicina Interna e Infectología, expuso que la declaración de emergencia sanitaria internacional de la OMS sobre mpox “no significa que la situación se haya salido de control o que sea una enfermedad grave”; no obstante, detalló que es importante reconocer que hay grupos de riesgo.

A nivel mundial, la OMS refirió que la notificación de casos arroja un total de 14 mil casos y 524 muertes este año, aunque la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) ha señalado que los casos se elevan a 17 mil.