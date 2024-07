Y que se vuelve a ir

No hacía mucho que había vuelto a las filas del tricolor, pero resulta que por lo que está pasando en ese partido, y en particular por la intención de Alito de reelegirse, mejor la senadora Nancy de la Sierra, decidió volverse a ir. “Yo no voy a ser parte de este proceso que va a suscitarse en los próximos días. Prefiero regresar a mi vitalidad, salir del Senado de la República con la dignidad y la congruencia de siempre… Yo siento que a Alito le gusta tener a la gente bajo su yugo, y yo la verdad soy una mujer de libre pensamiento, que me sumo a las causas donde considero que vale la pena estar. El día de hoy me regreso a la pluralidad, a la sociedad civil, donde me siento tan a gusto, y donde no soy empleada de nadie, y puedo pensar y decir lo que pienso, como siempre”, declaró la legisladora poblana, para quien la elección de Alejandro Moreno no va si se toma en cuenta los resultados que el partido tuvo.