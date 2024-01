Xóchitl Gálvez alista visita a Washington para abordar temas de seguridad.

La precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, anunció que el 5 de febrero acudirá a Washington para dialogar sobre el tema de seguridad.

Tras presentar la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (Fisel) por el presunto uso ilegal de recursos públicos para favorecer la candidatura de Claudia Sheinbaum, señaló que hoy se reunió con legisladores republicanos de Estados Unidos que están muy interesados en abordar los temas de seguridad.

Señaló que, a diferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, no les va a negar la realidad sobre el problema del fentanilo y la crisis migrante en la frontera común entre México y Estados Unidos, que, dijo, es lo que más les preocupa a los políticos estadounidenses.

Dijo que, por ello, acudirá el 5 de febrero para abordar estos temas directamente en Washington, porque aseguró que los congresistas están muy interesados en conocer su postura sobre el tema.

te puede interesar Oaxaca, listo para una pelea de box de talla internacional

“Hoy me reuní con algunos legisladores de Estados Unidos, republicanos en especial, donde hablamos sobre los temas de seguridad, ya tengo una invitación para estar en Washington, en el comité, el próximo 5 de febrero estaré allá en el Comité de Seguridad, les interesa mucho el tema del fentanilo, el tema de la frontera, yo no voy a negar, como dice el presidente, que aquí no hay laboratorios de fentanilo, es la verdad que sí los hay, hay que hablar de los temas de manera abierta, los congresistas están muy interesados en escucharme”, declaró.

Xóchitl Gálvez señaló que ella sí acudirá a Washington, a diferencia de la abanderada presidencial de Morena que, aseguró, canceló su visita.

“Voy a estar en el Comité, hay republicanos y demócratas, y la señora Sheinbaum acaba de cancelar su visita a Washington, porque seguramente no podría responder a las preguntas de que hoy México está mejor que nunca”, dijo.

El 5 de febrero, según lo anunció, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará un nuevo paquete de iniciativas de reformas constitucionales que enviará al Congreso.

JVR