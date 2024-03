Xóchitl Gálvez dice que Sheinbaum 'no tiene cara' para proponer recuperación de programas eliminados por AMLO.

Xóchitl Gálvez, candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, reprochó que la abanderada de Morena, Claudia Sheinbaum, no tiene cara para proponer la recuperación que el presidente Andrés Manuel López Obrador eliminó y ella permaneció callada.

Entrevistada en Querétaro, después del acto masivo que encabezó en el Estadio Olímpico, opinó sobre el plan de gobierno de 100 puntos que presentó la candidata morenista y dijo eso demuestra su falta de congruencia.

“Yo nomás digo, ahora habla de recuperar escuelas de tiempo completo, ¿por qué no abrió la boca Claudia Sheinbaum cuando las quitaron? Habla de apoyar a los pueblos indígenas, ¿por qué no abrió la boca cuando quitaron el programa de infraestructura para los pueblos indígenas? Habla de cuidar a los niños, ¿por qué no abrió la boca cuando les quitaron las estancias infantiles, por qué no abrió la boca cuando quitaron el programa de infraestructura que no le da mantenimiento a las carreteras? Mucho de lo que puso ahí este gobierno lo quitó, entonces no tiene la cara para decir que va a recuperar, que va a recuperar las cosas cuando se quedó callada como jefa de gobierno”, manifestó.

JVR