Xóchitl Gálvez le pide a AMLO recibir a Ceci Flores y a todas las madres buscadoras.

La candidata presidencial de la Coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador, a que reciba cuanto antes a Ceci Flores, una de las activistas más importantes en la búsqueda de personas desaparecidas en Sonora.

En entrevista con medios de comunicación. Además, criticó al presidente por anunciar que se reunirá con Ceci Flores hasta después de las elecciones del 02 de junio.

“Pues el Presidente para él todo es electoral cuando le conviene, cuando se trata de tener a las víctimas es electoral, cuando se trata de atender a las víctimas quieren manchar la investidura presidencial. No recibe a los padres de los estudiantes de Ayotzinapa, no les ha dado fecha, no recibe a las madres buscadoras, no recibió a sus papás de niños con cáncer. En ese sentido, pues, él nunca va a aceptar que su gobierno fracasó” declaró.

La aspirante a gobernar México a través de los partidos de Coalición, aprovechó para hacer un reconocimiento público a la labor de Ceci Flores y de todas las madres buscadoras que tienen a familiares desaparecidos y que sin ayuda del gobierno han emprendido las labores de localización.

“Ceci Flores, ella solita con su equipo, han localizado cientos de cuerpos que este gobierno no ha identificado porque cancelaron el Centro Nacional de pues donde se iba a tener toda la parte de las pruebas de ADN,” sentenció.

Xóchitl Gálvez externó su opinión sobre el estado que guardan en la actualidad las instancias de gobierno encargadas de ayudar en la localización de personas desaparecidas. Lamentó que al día de hoy el Centro Nacional de Identificación Humana y la Comisión Nacional de Búsqueda, prácticamente, dijo, sean inoperantes. Expuso que, con excepción de Coahuila, estas instalaciones públicas a nivel estatal o regional, también sufren de un abandono sistemático en todo lo que requieren para operar.

“Hay centros regionales que no están funcionando, solo el de Coahuila está más o menos funcionado bien, ahí se están haciendo identificación de cadáveres. Hay 50 mil cadáveres en las morgues sin identificar y entonces yo le diría al Presidente: No Presidente, no están haciendo lo suficiente para localizar a las personas”, afirmó.

La abandera del PAN, PRI y PRD, también informó que pedirá más recursos económicos a los tres partidos para inyectarlos a la campaña presidencial. Reveló que se reunió con el líder nacional del panismo Marko Cortés y pudo concretar un incremento de 120 millones de pesos. Explicó que en breve espera poder concretar encuentros con las dirigencias nacionales del Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática para concretar más aportaciones a su proyecto de ganar las elecciones.

Sobre las aportaciones ciudadanas o privadas, Xóchitl Gálvez explicó que, por la regulación electoral, es complejo recabar este tipo de ayuda financiera.

“Hay gente que me quiere aportar, pero tienes que entregarle tus tres estados bancarios últimos, tienes que llenar unos cuestionarios enormes, entonces dificultan la aportación voluntaria para esta colecta que quiero hacer pública porque tiene que venir cada estado de cuenta así me pongan 100 pesos o 2 millones de pesos que es la portación máxima”, concluyó.

La candidata presidencial tuvo actividades en Hidalgo, estado que dijo conocer a la perfección y que planea convertir en un polo de desarrollo económico para que atraiga más inversiones nacionales y extranjeras.

JVR