Youtube en México está 'tomado' por conservadores: AMLO; pide a dueños investigar

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a Youtube realizar una investigación sobre el manejo de la empresa en México, ya que está tomada por los conservadores que manipulan la información para atacarlo, y calificó como una actitud prepotente de la plataforma al censurar la mañanera del 22 de febrero donde exhibió el número telefónico de la periodista Natalia Kitroeff.

Luego de asegurar que no dejará de utilizar Youtube porque “uno no sale del desfile, lo sacan”, el mandatario federal presentó de nuevo el cuestionario del periódico The New York Times sobre el reportaje que sacaron respecto a una investigación en EU por presuntos nexos con el crimen organizado, pero sin dar a conocer el teléfono de la periodista.

“YouTube me cepilló, tengo información de que a lo mejor no lo saben los dueños de YouTube, pero aprovecho para pedirles que investiguen, porque parece que la empresa aquí, como sucedía con Twitter estaba tomada por conservadores vinculados a un partido conservador (PAN) entonces ellos, pues están metidos, son del mismo grupo”, señaló AMLO.

Dijo que “sí (pedimos una revisión) quien me ayuda Jessy (…) tiene alguna relación con los de YouTube. Creo que le dijeron que si quitaba el teléfono que podía subir de nuevo el texto, entonces, ella hizo eso, pero cuando yo me enteré le dije respetuosamente no, porque voy a volver a poner la carta que le enviaron a Jesús para que vean el tono, el ‘modito‘ y luego el reportaje que hicieron sin ninguna prueba”.

En conferencia de prensa matutina, AMLO aseguró que no puede haber censura de ese tipo en las plataformas, ya que dónde quedaría la libertad de expresión.

“La libertad, ya lo hemos dicho, es sublime, y no nos consultaron cuando se aprobaron esas normas, pero además no es un asunto solo técnico es un asunto político, porque ni modo que esta norma se le aplique a nuestros adversarios, si me mientan la madre, si se meten con mi familia, si me calumnian…”, refirió AMLO.

Más adelante, AMLO se mofó de los señalamientos del exsenador panista Roberto Gil Zuarth, quien publicó en sus redes sociales que a AMLO no se le vaya a olvidar que el New York Times “tumbó” a Nixon. “Es de estos fachos muy limitados. Fue el Washington Post, no el NYT, porque están muy atrasados”, precisó.

AMLO desafió las políticas de Youtube al solicitar a su portavoz Jesús Ramírez que pusiera de nuevo en pantalla la carta de Natalie Kitroeff, jefa de la corresponsalía del NYT en México, para demostrar cómo actúan con prepotencia los periodistas estadounidenses.

“No le hace que nos la vuelvan a bajar, vamos a ponerla completa. La verdad nos hará libres, ya nos estamos aburguesando mucho. Es para tener un contexto de como actúan con prepotencia”, señaló AMLO.

AMLO expuso que la periodista realiza un trabajo público, por lo que mandó una carta institucional al correo institucional de Ramírez Cuevas, coordinador de comunicación social de la Presidencia.

“Su teléfono es institucional, es público, eso luego nos enteramos, porque ya ven cuánta gente está pendiente y ayudando en el proceso de transformación”, sostuvo, al tiempo que se mofó del tono en que se dirige al portavoz: “Estimado Jesús (…) Ah para amiguita, para qué quieres adversarios”, añadió AMLO.

AMLO dejó en claro que lleva más de 50 años de lucha en la izquierda y siempre ha mantenido una actitud recta, e incluso, admitió que ha enfrentado muchísimas tentaciones y resistido aquellas de dinero, de poder, por sus ideales y principios.

“Imagínense cuánto dinero podrían haberme dado para que yo no enfrentara a la mafia del poder que se ha dedicado a saquear al país. ¿Cuánto? Todo lo que hubiese pedido, pero prefiero dejarle a mis hijos pobreza, no deshonra”, puntualizó AMLO

