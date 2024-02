La plataforma de videos en streaming YouTube retiró la grabación de la conferencia matutina donde el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibe el número de Natalie Kitroeff, corresponsal de The New York Times que publicó un artículo sobre los presuntos nexos del Gobierno mexicano con el narcotráfico.

El sitio web donde cada mañana se retransmite la conferencia matutina del mandatario federal retiró la grabación del jueves 22 de febrero, donde el presidente condenó la publicación del reportaje, exigió un pronunciamiento del Gobierno estadounidense y difundió datos personales de Natalie Kitroeff, periodista a cargo de la investigación.

Al intentar acceder al enlace de la grabación, la plataforma de videos muestra la leyenda: “Este video se quitó debido a que infringe las Condiciones del Servicio de YouTube”.

YouTube retira grabación de mañanera de AMLO. Foto: Captura de pantalla

Sin embargo, la tarde del sábado el video fue subido nuevamente en el canal de YouTube del presidente López Obrador (@lopezobrador), sin el fragmento en el cual comenta sobre la corresponsal del diario estadounidense.

leer más Organizaciones condenan divulgación del teléfono de periodista de NYT por AMLO

A propósito, los usuarios que comentaron en el video, en su mayoría simpatizantes del Gobierno federal, acusaron “censura” y “doble moral” de YouTube. Incluso, algunos convocaron a manifestarse al exterior del edificio de The New York Times para “protestar que no se metan con AMLO”.

¿Qué dicen las normas de YouTube y por qué borraron el video de AMLO donde habla de Natalie Kitroeff?

YouTube, dentro de las normas de la comunidad, establece normas estrictas para evitar comportamientos que puedan categorizarse como hostigamiento, abuso y hostilidad.

Dentro de su reglamento, se prohíbe:

Revelar información de identificación personal, como números de teléfono, direcciones de correo electrónico o ubicaciones específicas sin consentimiento de la persona involucrada

Acoso y ‘bullyng’ basado en características tales como raza, edad, discapacidad, etnia, orientación sexual o género

Amenazas, intimidación o cualquier otro tipo de comportamiento perjudicial

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

AM