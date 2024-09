Yunes y Corral juntos

Y el que está que no cabe de contento es Miguel Ángel Yunes Márquez, el legislador que dio el voto que faltaba a la mayoría cuatroteísta en la Cámara alta para que se aprobara la controversial reforma al Poder Judicial. Y es que resulta que ayer se dio a conocer que le ha sido concedido ser secretario de una comisión importante en el Senado. Éste ya confirmó que efectivamente ocupará una posición que según los acuerdos de reparto debía ocupar un morenista —aunque él sostiene que aún no lo es­­—. Y no pasó mucho de que se conociera el anuncio que en las redes se diera una oleada de señalamientos que acusan que no es otra cosa que un reflejo del voto con el que se completó la mayoría calificada en la referida reforma constitucional. Para muchos también ha resultado de mal gusto que de ser señalado por temas pendientes con la justicia morenista en Veracruz, ahora quede como secretario de la Comisión de Justicia. Por cierto que, nos comentan, el presidente de la misma será otro al que estuvieron a punto de detener también por pendientes con la ley: Javier Corral. Uf.