Zaldívar niega “machismo” contra Piña

El exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, negó rotundamente haber hecho comentarios machistas sobre la presidenta de este órgano, Norma Piña, luego de señalar que ella es ministra “gracias a él”, y al tener respuesta de la ministra presidenta, quien dijo: “Es un comentario desafortunado y machista”.

Zaldívar dijo que no era como ella lo emitía e insistió en que su comentario estaba enfocado a que debe haber gratitud hacia las personas.

Y es que horas antes la ministra Piña lamentó el comentario de Zaldívar y acusó que es algo que constantemente viven las mujeres que logran puestos altos, y las que no también, asegurando que esto se debe a “un patrón machista”.

“Me parece un comentario muy desafortunado (...) todas las mujeres en México que llegan a determinado cargo es en relación a que se tuvo un padrino o una relación de amasiato. Sigue el patrón machista de que la mujer que llega a un cargo es porque se lo debe a un hombre”, dijo en entrevista televisiva.

Al respecto el ministro retirado dijo: “Norma Piña y yo éramos muy amigos, efectivamente yo le ayudé mucho para ser ministra, si hoy ella no lo quiere reconocer pues ya es cuestión de ella, pero no tiene nada que ver con el género, hombres y mujeres vamos creciendo y nos vamos ayudando de muchas personas, esto no tiene que ver con el género, tiene que ver con la gratitud”.

Zaldívar aseguró en el espacio que tiene los martes por Radio Fórmula que no se trata de un tema de género sino de gratitud, y que: “A mí me pueden decir muchas cosas, menos que soy machista, mi compromiso con los derechos de las mujeres está demostrado en toda mi trayectoria”.

Recordó que a pesar de que hace tiempo tuvo un rompimiento político con el abogado Fernando Gómez Mont, aún reconoce que le ayudó “mucho” para convertirse en ministro: “Nunca lo he negado y siempre lo he reiterado, el deber de gratitud es obligación de toda persona”.