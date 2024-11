Donald Trump advierte a Claudia Sheinbaum que impondrá aranceles si no detiene migración ilegal

El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos Donald Trump dijo que, si el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, no detiene la inmigración ilegal, entonces impondrá un arancel de 25 por ciento a productos originarios de nuestro país.

Durante un evento en North Carolina, en el contexto del cierre de su campaña presidencial, se refirió a la presidenta de México, sobre quien dijo que “parece una buena persona, aunque no la he conocido”, según el diario The Washington News.

“Voy a informarle e ella [Claudia Sheinbaum] el día 1 o antes de que si no detienen esta avalancha de criminales y drogas que entran en nuestro país, voy a imponer inmediatamente un arancel del 25 por ciento a todo lo que envíen a los Estados Unidos de América“, dijo Trump a simpatizantes republicanos.

“Si eso no funciona, haré que sean del 50 por ciento. Y si aun así no funciona, será del 75 por ciento. Nos están estafando a diestra y siniestra”, abundó el expresidente.

A propósito, Trump urgió a sus simpatizantes a “cerrar filas” el día de las elecciones, el 5 de noviembre, pero advirtió a sus votantes a no dar nada por sentado.

Sheinbaum: respetaremos decisión de ciudadanía de EU

Mientras tanto, la mañana del lunes la presidenta de México Claudia Sheinbaum dijo en la conferencia matutina de Palacio Nacional que respetará la decisión de la ciudadanía estadounidense en cuanto al presidente que elijan.

“Nosotros respetamos y respetaremos, obviamente, la decisión del pueblo de Estados Unidos. A quien el pueblo de Estados Unidos elija, vamos a trabajar conjuntamente… No nos vamos a manifestar hasta que no termine todo el proceso electoral", dijo la presidenta.

